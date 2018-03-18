鍾乙禎開金口當橋梁 東山衛冕HVL女子冠軍

106學年度高級中等學校排球甲級聯賽（HVL），女子組冠軍戰18日開打，東山高中（圖）以直落3擊敗華僑高中成功封后，場邊也撒下勝利彩帶一同歡慶。中央社記者張新偉攝 107年3月18日

（中央社記者李晉緯台北18日電）東山高中主力陳昱潔因傷缺席冠軍戰，但平時木訥的鍾乙禎適時扮演球隊場上溝通的樞紐，率隊以直落3擊敗僑中，成功衛冕高中排球聯賽女子組冠軍。



近5年全數闖進決賽、3度奪得后冠的台中市立東山高中，17日的4強賽傷了主力陳昱潔，今天全隊將士用命以25比19、25比15、25比11擊敗隊史5度奪得后冠的國立華僑高級中等學校，拿下本次賽事女子組冠軍，並完成2連霸。



東山執行教練康金塗表示，陳昱潔無法出賽，全隊都很沮喪，但他鼓勵選手「大家練得都一樣，陳昱潔無法下場已成定局，大家要重新振作起來，不要不明不白的輸了比賽」，很高興赴日移訓的成果在今天能發揮出來，也很開心鍾乙禎能成功扮演場上溝通的樞紐，讓球隊邁向勝利。



提到今天場上中樞鍾乙禎的表現，康金塗表示，鍾乙禎平常算是「很悶」的人，即便在場上也不太出聲，他並開玩笑說：「鍾乙禎今天可能把這3年在場上該講的話都一次說完了。」



鍾乙禎表示，陳昱潔受傷後，大家到醫院探視，全隊都難過得哭了，不過大家也都安慰陳昱潔說「我們會幫妳把冠軍拿回來」，而身為場上的高三球員，她今天真的盡了全力去打，「當下只希望不要留下遺憾」，今天如願讓球隊衛冕冠軍，希望學妹接下來繼續連霸下去。



陳昱潔昨天受傷後，確定缺席冠軍戰，但她今天打著石膏、坐著輪椅仍到場為球隊加油，在東山確定奪冠後，她開心得流下淚水，她表示，昨天比賽中只知道「骨頭跑掉了」，到醫院檢查後確定是左腳踝脫臼，大約需要休息6個月，雖然難過不能在球隊奮戰，但她堅信隊友能為她拿回冠軍，很感謝大家今天替她圓夢，「明年我要一起拿3連霸」，她滿懷信心說。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070318





106學年度高級中等學校排球甲級聯賽（HVL），女子組冠軍戰18日開打，東山高中（白衣）以直落3擊敗華僑高中（黑衣）成功封后，球員場中開心歡呼。中央社記者張新偉攝 107年3月18日