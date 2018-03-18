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戴資穎衛冕全英公開賽女單 近10年第一人[影]

發稿時間：2018/03/18 21:56

最新更新：2018/03/18 22:55

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全英羽球公開賽女單決賽18日登場，台灣球后戴資穎（圖）再度展現實力，以22比20、21比13擊敗第二種子日本選手山口茜，衛冕成功。（中央社檔案照片）全英羽球公開賽女單決賽18日登場，台灣球后戴資穎（圖）再度展現實力，以22比20、21比13擊敗第二種子日本選手山口茜，衛冕成功。（中央社檔案照片）

（中央社記者李晉緯台北18日綜合報導）羽球世界球后戴資穎今天在全英公開賽以22比20、21比13擊敗世界排名第2的日本女將山口茜，成功衛冕女單冠軍，成為近10年首位達成此紀錄的女子選手。

全英公開賽是羽壇歷史最悠久的公開賽之一，戴資穎去年首度奪得女單冠軍，成為史上首位在全英羽賽奪冠的台灣球員。

戴資穎與山口茜近期10度交手，兩人各拿5勝平分秋色，今天比賽開打後，雙方不斷糾纏，歷經10度平手，戰成20比20平手，此時戴資穎連下兩分，先以22比20拿下首局。

次局戴資穎很快要到領先，最多曾領先7分，在18比13領先時，她連下3分鎖定勝利，最終以直落二衛冕冠軍。

戴資穎保有世界球后頭銜將邁入第68週，這次她頂著球后光環力拚衛冕，今天以直落二獲勝，成為近10年來首位在全英公開賽衛冕女單冠軍的選手，前一個在全英女單衛冕成功的是中國大陸好手謝杏芳，她在2005年到2007年完成女單三連霸。（編輯：吳協昌）1070318

影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道

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