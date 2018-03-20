核二2號機再轉 原能會發文台電同意

行政院原子能委員會20日發文台電，同意核二2號機再轉。圖為核二廠外觀。（圖取自維基共享資源；作者Ellery，CC BY-SA 3.0）

（中央社記者朱則瑋台北20日電）行政院原子能委員會今天發文台電，同意核二2號機再轉。依台電先前預估，取得公文後，第5天可開始併聯，第9天可滿載發電。



台電2月5日申請核二廠2號機再轉，行政院原子能委員會經一個月審查，5日公布審查結果，確認2號機符合再轉要求。立法院教育及文化委員會15日邀原能會主任委員謝曉星列席專案報告「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」並備詢。



專案報告順利完成，程序已完備，但原能會為求謹慎，沒馬上發文通知台電可再轉，而是再次視察核二2號機，確認沒問題後，今天告知台電可進行再轉作業。



核二2號機裝置容量98.5萬瓩，如果以夏天尖峰用電3600萬瓩估計，約影響備轉容量率約2.7%。依台電官網未來二個月電力供需預測，在不計入核二2號機發電量情況下，3月下旬備轉容量率6.18%為供電吃緊黃燈，4月上旬、中旬與下旬備轉容量率為5.54%、5.20%及5.53%，為供電警戒橘燈。（編輯：李明宗）1070320





行政院原子能委員會20日發文台電，同意核二2號機再轉。依台電先前預估，取得公文後，第5天可開始併聯，第9天可滿載發電。圖為台灣各核電廠發電概況。（中央社製表）

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