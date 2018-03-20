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核二廠2號機最快21日起動 29日滿載發電

發稿時間：2018/03/20 19:39

最新更新：2018/03/20 20:33

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原能會發文同意核二廠2號機大修再運轉申請，台電表示，21日進行最後一次安檢，如果沒有問題就可以接著起動程序，預計最快29日滿載發電。圖為核二廠外觀。（圖取自維基共享資源；作者Ellery，CC BY-SA 3.0）原能會發文同意核二廠2號機大修再運轉申請，台電表示，21日進行最後一次安檢，如果沒有問題就可以接著起動程序，預計最快29日滿載發電。圖為核二廠外觀。（圖取自維基共享資源；作者Ellery，CC BY-SA 3.0）

（中央社記者黃雅娟台北20日電）原能會發文同意核二廠2號機大修再運轉申請，台電表示，已派駐20餘人核安團隊於明天上午前進行最後一次安全檢查，如果沒有問題就可以接著起動程序，預計最快29日滿載發電。

台電發言人徐造華今天表示，中午收到原能會來函通知，同意核二廠2號機大修再運轉申請。為了確保機組的運轉安全，台電已經派出核安團隊20餘人，明天上午以前將再進行最後一次的安全檢查，如果沒有問題，接著依照大修後再運轉的起動程序作業。

為了慎重起見，包括海水冷卻系統、冷凝水循環系統、水質等都需要確認是否符合運作條件。根據台電規劃，機組預估起動至滿載約需9天。

如果明天機組就順利進入起動程序，預計最快3月29日就能滿載發電。

核二廠2號機105年5月16日發生發電機避雷器箱受損而停機進行檢修，迄今停機已經超過1年10個月。台電2月5日歲修完成後提出再轉申請，3月5日原能會審查認定符合再轉安全條件，3月15日經濟部及台電赴立法院進行專案報告，原能會今天發出公文，同意台電核二廠2號機再轉。

根據台電公開資料顯示，103年核二廠發電占比為總量7.84%，發電量為171.8億度，單一機組發電量約為86億度，裝置容量95.1萬瓩；影響夏季備轉容量率約2.7%。（編輯：黃國倫）1070320

行政院原子能委員會20日發文台電，同意核二2號機再轉。圖為台灣各核電廠發電概況。（中央社製圖）行政院原子能委員會20日發文台電，同意核二2號機再轉。圖為台灣各核電廠發電概況。（中央社製圖）

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