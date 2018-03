44國簽署協議 建立非洲大陸自由貿易區

(中央社盧安達首都基加利21日綜合外電報導)非洲聯盟(AU)首長今天表示,44個非洲國家已簽署協議,同意建立非洲大陸自由貿易區(CFTA)。建立自由貿易區被視為攸關非洲大陸未來經濟發展。



歷經兩年談判後同意創設的這個自由貿易區,就參與國家數目而言將是全世界最大自貿區,也是非洲聯盟推動的旗艦計畫之一。



27國簽署的另一協議,同意讓人民跨界自由移動,容許來自簽署國家的國民在本國境內停留長達90天。



非洲聯盟委員會(AU Commission)主席馬哈馬特(Moussa Faki Mahamat)表示:「我們來此是為了滿足我們人民的統合期望。44國已簽署建立非洲大陸自由貿易區(African Continental Free Trade Area, CFTA)協議。」



這項協議仍須獲各國分別批准,且預定在180天內生效。但非洲最大經濟體奈及利亞和南非並未簽署協議。



由於商界領袖和工會反對,奈及利亞總統布哈里(Muhammadu Buhari)決定退出,指稱需要更多時間進行國內諮商。



南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)讚揚這項協議將可提升非洲國家及企業至更高成長水準,但他只會在獲得南非國會批准後才簽署協議。



倘若非洲聯盟的全部55國最終全都加入,將創設總國內生產毛額(GDP)2.5兆美元、涵蓋12億人口龐大市場。(譯者:嚴思祺)1070322





Incredibly proud of our Union as 44 out of 55 member states signed the #AfCFTA, 43 signed the Kigali Declaration and 27 signed the Protocol on Free Movement of Persons,Right to Residence and Right to Establishment,sealing the deal of continental economic integration! #Kigali pic.twitter.com/4BpxzvhRjN