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中華職棒話題十足 復仇者聯盟來勢洶洶

發稿時間：2018/03/22 08:32

最新更新：2018/03/22 09:03

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前中信兄弟球員林煜清（左起）、張正偉以及陳鴻文加入富邦悍將，被形容為「復仇者聯盟」。（中央社檔案照片）前中信兄弟球員林煜清（左起）、張正偉以及陳鴻文加入富邦悍將，被形容為「復仇者聯盟」。（中央社檔案照片）

中職29年燃戰火專題2（中央社記者黃巧雯台北22日電）中華職棒29年開幕戰24日開打，遭中信兄弟釋出的蔣智賢等人今年轉戰富邦悍將，4月4日將與前東家交手；各隊洋將今年大風吹，昔日隊友變成敵人，讓本季話題性十足。

中信兄弟去年季後以戰力調整為由，大動作砍7名球員，其中蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清、林克謙今年轉投效富邦悍將懷抱，被形容為「復仇者聯盟」，為了驗證自己戰力，勢將全力拚戰。

蔣智賢、張正偉加入富邦後，讓原本已有林益全、高國輝、胡金龍的打線火力升級，成為鑽石打線，除了蔣智賢進駐中心棒次外，投手陳鴻文更被總教練葉君璋賦予重任，開季後可望在先發輪值名單內。

富邦、中信兩大金控本季交手，成為本季最大話題，兩隊4月4日例行賽在富邦悍將主場對決，「復仇者聯盟」對上老東家戲碼，成為本季最受矚目話題，球迷都在關注。

談到在球場上對決前東家心情，陳鴻文並未多想，就當作一般季賽在打。

相較之下，蔣智賢認為，球場上就是敵人，會拿出自己在球場上最好的一面，不會因為是前東家而心軟，反而會更想打敗他們。

不過，今年對決前東家的戲碼不只一齣，中華職棒每年洋將來來去去，有人因戰力不符而離開，也有人把中職當作跳板，希望有機會能夠前進日、韓職棒。今年中職洋將上演大風吹，除了統一獅自己找來3名洋投外，其他3隊都有出手網羅對手洋投的情況，且不少洋投回鍋中職，在新球隊改名後再出發。

去年戰績墊底的富邦悍將，今年早在1月就與陣中三冠王羅力續約，並持續尋覓另外2名洋將人選，在228洋將條款期限一過，一口氣出手挖角前統一獅洋投布魯斯以及前中信兄弟洋投伍鐸。

桃猿隊3名洋投中，尼克斯（原名麥克爾）、克恩三世（原名肯恩），分別是先前統一獅和中信的洋投，去年在猿隊繳出10勝3敗的道恩斯，2016年也曾以「戴倫」之名效力於統一獅隊，3位洋投來到猿隊，同樣都換了新名字。

桃猿隊去年倚重的洋投賽格威，去年拿下16勝5敗，勝投數為全隊最多，今年轉戰中信兄弟。而3月24日桃猿與中信開幕戰中，中信兄弟總教練史耐德已決定將派出賽格威對上猿隊，面對昔日隊友掛帥主投，桃猿隊打線能否發揮，將是場上一大焦點。（編輯：管中維）1070322

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