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拜耳併孟山都 歐盟點頭背後有條件

發稿時間：2018/03/22 19:21

最新更新：2018/03/22 19:34

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德國化工大廠拜耳以660億美元併購美國農業生技公司孟山都，獲歐盟有條件同意。（圖取自拜耳臉書facebook.com/Bayer）德國化工大廠拜耳以660億美元併購美國農業生技公司孟山都，獲歐盟有條件同意。（圖取自拜耳臉書facebook.com/Bayer）

（中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電）歐盟昨天有條件同意拜耳收購孟山都公司，將成全球最大的殺蟲劑和種子公司，引起環保團體抨擊。歐盟強調，開綠燈背後也要求拜耳出售業務，確定不影響市場競爭後才放行。

德國化工大廠拜耳（Bayer）以660億美元併購美國農業生技公司孟山都（Monsanto）獲歐盟同意，但拜耳還需提供進一步證據，證明出售蔬菜種子、農藥與數位農業科技給另一家化工龍頭巴斯夫（BASF）後，巴斯夫有能力成為拜耳擴張後的重要競爭者。

環保團體「歐洲地球之友」（Friends of the Earth Europe）的貝伯（Adrian Bebb）表示，歐盟決定將使得拜耳、孟山都及巴斯夫，成為農業資料巨獸，就像農業界的「臉書」，會有各式陷阱。

他說，創造龐大的農業資料收集平台，這些公司將因此擴大控制農民、消滅競爭對手。

拜耳與孟山都的併購案自2016年公布以來，一直是全球產業及環保團體的關注議題，歐盟則注意是否會造成壟斷，自2017年8月展開調查，並關切合併案是否不利歐洲市場競爭、價格變動、選擇和降低創新。

交易的複雜與爭議性，使得歐盟完成審查的日期一再延後，歐盟對市場競爭的堅持，讓拜耳同意出售蔬菜、種子、農藥與數位農業科技等業務，歐盟於是同意放行。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示，需要保持農業市場競爭，以確保農民能以合理價格選擇不同的種子和農藥。拜耳的讓步證實不會損害市場競爭，反壟斷的顧慮也緩解。（編輯：廖漢原）1070322

延伸閱讀》拜耳660億美元併孟山都 環團：地獄併購造就農業巨獸

延伸閱讀》拜耳：盼今年第2季完成收購孟山都

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