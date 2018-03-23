301報復中國 美擬祭關稅與投資限制

（中央社記者鄭崇生華盛頓22日專電）白宮國家貿易政策會議主任納瓦洛今天表示，「301調查」顯示，中國確實對美國企業有不公平限制與強迫行為，美國將研究祭出關稅與投資限制，回應中國經濟侵略。



納瓦洛（Peter Navarro）與白宮國家經濟會議（NEC）副主任艾森斯坦（Everett Eissenstat）今天在電話簡報會宣布，美國針對中國的「301」調查發現，中國確實在市場准入、強迫合資與科技技術轉移上，讓美國企業受不公平待遇，川普簽署備忘錄，祭出關稅制裁及投資限制兩大武器，要中國修正不公平貿易方式。



艾森斯坦說，美國採取的救濟措施，在關稅部分，川普指示貿易代表署（USTR）15天內提出關稅懲罰相關計畫，預計關稅制裁金額達500億美元，不過，他並未具體說明究竟關稅制裁受影響的產業將有哪些。



針對中國來美投資設限，艾森斯坦說，川普授權財政部60天內，提出計劃書，規劃未來將如何限制中國企業收購與投資美國特定的戰略性產業。



納瓦洛則表示，川普去年的國安戰略就認定中國有「經濟侵略行為」，這已是美中關係要從過去前國務卿季辛吉時代的「經濟接觸交往」政策轉移的訊號，美國過去認為，隨著美中的經濟交往，可以為中國帶來民主化及更加開放，然而情況卻非如此。



納瓦洛說，中國在美中關係裡獲得的好處與利益，比美國還要多，而川普不是沒試圖藉由對話改變中國的作為，然而美國從前總統小布希到歐巴馬，與中國建立多少類型的對話管道，都未見效，美中貿易「既不公平也不互惠」，這必須要改變。



針對301調查，他明確表示，一些美國企業進入中國市場，只享範圍有限的市場准入，而中國還技巧性地強迫美國企業必須與中國企業合股、迫使美國的科技技術轉移給中國企業，這種手法侵害美國企業的利益，圖利中國企業的發展。



被視為對中國鷹派的納瓦洛更直接挑明「中國製造2025」計畫，他說，中國企圖在未來主宰相關產業，而使用的手法包括藉由中國國家資金躲在投資銀行或集團的背後、針對美國特定戰略性產業收購與投資，目的是要利用美國的先進技術強大解放軍軍力，這當然關乎美國國家安全，美國必須認識到「中國製造2025」對美國的威脅。（編輯：陳亦偉）1070323