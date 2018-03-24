世界拔河賽誤判中華隊失金牌 總會將討論申訴案[影]

影片來源：wengun chao YouTube頻道

（中央社記者龍柏安台北24日電）中華男子拔河代表隊3月10日在中國徐州所舉辦的世界盃男子560公斤決賽，因裁判記錯犯規次數痛失金牌，拔河協會秘書長卓耀鵬說：「總會明天將召開申訴委員會討論。」



今年世界盃室內拔河錦標賽，中華隊共拿下2金、2銀、1銅（不包括公開組），其中男子560公斤決賽，中華隊面對愛爾蘭，第2局對手因犯規領到2次警告，中華隊僅一次，比賽中雙方選手同時坐地犯規，依照規則雙方將各領一次警告，而愛爾蘭因警告達3次，理應判定中華隊拿下第2局，沒想到主審竟直接宣判愛爾蘭獲勝奪金。



事發後中華男子拔河隊總教練陳建文立刻提出申訴，拔河協會也發函要求拔河國際總會表達抗議，卓耀鵬坦言：「我們希望國際總會能訂出標準程序，否則主審認知可以決定比賽輸贏，那比賽的公平性在哪裡。」



拔協在3月11日凌晨2時發文通知國際總會，總會則在3月16日來函要求協會提供比賽影片，拔協當天再補送影片，卓耀鵬透露：「我們透過管道和總會秘書長強森（Glen Johnson）聯繫上，對方也告訴我們會在明天召開申訴委員會討論判決。」



世界盃裁判誤判的消息曝光後，引發全台憤怒，民眾也灌爆拔河國際總會官方粉絲專頁，卓耀鵬則呼籲民眾理性，「大家去灌爆、癱瘓網頁，對於整個事件沒有任何幫助。」



卓耀鵬強調，申訴的目的除要幫助選手、教練討公道外，也希望總會可以正視相關問題，他仍維持原有計畫：「若國際總會沒有合理的解釋，我們依舊會上訴到國際運動仲裁法庭。」（編輯：張銘坤）1070324



