經濟部盤點鋼鋁業狀況 爭取美高關稅豁免

（中央社記者廖禹揚台北26日電）台灣未能爭取到美國鋼鋁高關稅暫時豁免，經濟部長沈榮津今天表示，美方對台灣業者從中國大陸進口鋼鋁有疑慮，將著手盤點國內鋼鋁業者狀況及困難，盡力爭取豁免。
行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中18日率團訪美爭取鋼鋁高關稅豁免，25日清晨返台後表示，美方對台灣部分業者從中國大陸進口鋼鋁、製成產品後輸美表示疑慮，因此台灣無法獲得暫時豁免。
沈榮津今天列席立法院經濟委員會，會前受訪表示，已請工業局、國際貿易局及鋼鐵公會盤點國內業者從中國大陸進口鋼料的狀況，並彙整產業界意見，討論替代方案或可能遭遇困難，以利後續爭取國家豁免。
沈榮津表示，替代方案包括從其他地區進口或以國內產品替代，「主要還是國內優先」，例如中鋼，以及中鋼與台塑在越南投資的台塑河靜鋼廠。
除盤點產業現狀以爭取國家豁免外，沈榮津說，目前也請鋼鐵公會協助業者與美國客戶聯繫，以爭取個別產品豁免。
沈榮津表示，一定會窮盡一切向美國爭取鋼鋁高關稅國家豁免；記者追問美豬議題是否為交換條件之一？沈榮津說，沒有聽到代表團帶回這樣的訊息。 （編輯：陳永昌）1070326
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