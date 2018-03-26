/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票曹操中華職棒王維中
>rss

經濟部盤點鋼鋁業狀況 爭取美高關稅豁免

發稿時間：2018/03/26 09:50

最新更新：2018/03/26 10:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚台北26日電）台灣未能爭取到美國鋼鋁高關稅暫時豁免，經濟部長沈榮津今天表示，美方對台灣業者從中國大陸進口鋼鋁有疑慮，將著手盤點國內鋼鋁業者狀況及困難，盡力爭取豁免。

行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中18日率團訪美爭取鋼鋁高關稅豁免，25日清晨返台後表示，美方對台灣部分業者從中國大陸進口鋼鋁、製成產品後輸美表示疑慮，因此台灣無法獲得暫時豁免。

沈榮津今天列席立法院經濟委員會，會前受訪表示，已請工業局、國際貿易局及鋼鐵公會盤點國內業者從中國大陸進口鋼料的狀況，並彙整產業界意見，討論替代方案或可能遭遇困難，以利後續爭取國家豁免。

沈榮津表示，替代方案包括從其他地區進口或以國內產品替代，「主要還是國內優先」，例如中鋼，以及中鋼與台塑在越南投資的台塑河靜鋼廠。

除盤點產業現狀以爭取國家豁免外，沈榮津說，目前也請鋼鐵公會協助業者與美國客戶聯繫，以爭取個別產品豁免。

沈榮津表示，一定會窮盡一切向美國爭取鋼鋁高關稅國家豁免；記者追問美豬議題是否為交換條件之一？沈榮津說，沒有聽到代表團帶回這樣的訊息。 （編輯：陳永昌）1070326

延伸閱讀》鄧振中：爭取美鋼鋁高關稅豁免 雙管齊下

延伸閱讀》鋼鋁關稅上路 川普：工廠搬到美國來

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
UBA冠軍戰決戰
UBA冠軍戰決戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP