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新電價4月1日上路 3產業恐首當其衝

發稿時間：2018/03/26 10:20

最新更新：2018/03/26 10:44

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新版電費級距台電23日已送經濟部審查，希望28日前公告，4月1日順利上路。（中央社檔案照片）新版電費級距台電23日已送經濟部審查，希望28日前公告，4月1日順利上路。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅娟台北26日電）新電價4月上路，經濟部預估工業用電大戶電費成長幅度約3.5%。據台電資料，去年用電量前3名分別為電子製造業、社會及個人服務業與鋼鐵基本工業，占總工業用電4成。

新版電價4月上路，為反映燃料成本，期待以價制量，促進節電誘因，電價費率審議會拍板上漲3%，經濟部考量照顧民生及穩定物價，決定住戶500度以下及小商家1500度以下用電不調漲。

新版電費級距台電23日已送經濟部審查，希望28日前公告，4月1日順利上路。

據台電民國106年資料，工業用電大戶年用電量占台電售量總量7成，經濟部日前表示，據台電及能源局預估，電費漲幅落在3.5%左右，產業界期待的是供電穩定，漲幅「應該算合理」。

以台電售電行業別觀察，106年用電量最高者為電子製造業，年用電量373.86億度，占工業用電25.83%，第2名為社會及個人服務業，用電量為109.13億度，占7.13%，第3名為鋼鐵基本工業，用電量108.31億度，占比為7.07%。

去年用電量增加最多的行業是水電燃氣業，成長11.26%，用電量為20.68億度；排名第2的是工商服務業，成長9.94%，用電量為16.88億度；第3名是化學製品製造業，年增9.89%，用電量為37.15億度。

台電106年總售電量為2172億度，年成長2.2%，民生用電成長0.4%，工業用電成長2.97%，年用電量也創歷年新高。

台電評估，民生用電僅成長0.4%，過去的節約用電運動看來有些許成效，而受氣溫異常影響，去年10月仍是高溫，增加民眾用電。由於景氣回溫，導致用電成長，去年經濟成長率2.86%，大致吻合2.97%用電成長。台電預估今年用電量為2189億度，成長量0.78%。（編輯：李明宗）1070326

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