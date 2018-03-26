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國訓中心屢爆爭議 執行長林晉榮請辭

發稿時間：2018/03/26 11:53

最新更新：2018/03/26 12:43

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zoom in 國家訓練中心近來屢爆爭議，包括訓練場地、伙食都被選手、教練抨擊，國訓中心執行長林晉榮透露已提出書面辭呈；他26日受訪時也證實已請辭。（圖取自國家運動訓練中心網頁www.nstc.org.tw）國家訓練中心近來屢爆爭議，包括訓練場地、伙食都被選手、教練抨擊，國訓中心執行長林晉榮透露已提出書面辭呈；他26日受訪時也證實已請辭。（圖取自國家運動訓練中心網頁www.nstc.org.tw）

（中央社記者龍柏安台北26日電）國家訓練中心近來屢爆爭議，包括訓練場地、伙食都被選手、教練抨擊，國訓中心執行長林晉榮今天凌晨在批踢踢（PTT）貼文逐一回應，且透露已提出書面辭呈；他26日受訪時也證實已請辭。

日前包括世界球后戴資穎、世大運金牌教練林敬能都在臉書上發言，對於國訓場地、伙食甚至人事等問題提出質疑，林晉榮坦言，他不希望爆料文化影響了國訓中心運作，「如果世大運26面金牌的每個教練都這麼做，國訓中心的人都變得不敢做事，變成一種寒蟬效應。」

至於為何選在PTT上貼文，林晉榮認為，PTT是全台灣討論議題最多元的園地，新世代社群媒體包括臉書、Line他都有學著用，但PTT對他來說相對比較熟悉，除可以暢所欲言，也能留下相關證據，讓民眾反覆檢驗，多元論戰。

林晉榮也在PTT上公開表示，上週五就已提出辭呈，受訪時則證實的確已提交書面辭呈，他說：「我在國訓一年多來，健檢報告變得滿江紅，一方面也是為了休養身體，我個性格適合開疆拓土，我在國訓這段期間，各項工程與計畫都已上軌道，只要接下來一切依照計畫，我想不會有太大問題。」

林晉榮在PTT上公開表示，上週五就已提出辭呈，受訪時則證實的確已提交書面辭呈。（圖為林晉榮在PTT上發文節錄，取自PTT八卦版網頁www.ptt.cc）林晉榮在PTT上公開表示，上週五就已提出辭呈，受訪時則證實的確已提交書面辭呈。（圖為林晉榮在PTT上發文節錄，取自PTT八卦版網頁www.ptt.cc）

林晉榮去留問題，國訓中心董事長、教育部次長蔡清華則表示，用實際數據說明會比較清楚，是不是有溝通不良，或是需要改進的地方，都會列入檢討，去留在討論中。

對於教練指控A錢一事，林晉榮強調，他去留問題事小，但個人名節事大，且造成社會觀感不佳，已找好律師要針對這些不實指控提出反擊，將控告對方公然侮辱與妨害名譽。

指控A錢的教練林敬能則表示，他不擔心對方提告，任何指控都是有憑有據，他重申，自己在國訓中心11年，向來不會惹是生非，但這次實在是忍無可忍，「就像伙食問題，我們也有依照正常管道提出來，希望中心解決改善，但他們始終沒有理會，我才會在臉書上公開這一切。」（編輯：方沛清）1070326

林晉榮小檔案
學歷：英國羅浮堡大學體育、運動科學及休閒管理系博士、國立體育學院體育研究所碩士、私立輔仁大學體育學系學士
經歷：國立中正大學校務顧問、台灣適應體育運動與健康學會常務理事、中華民國大專院校體育總會理事



延伸閱讀》舉重金牌教練控A錢 林敬能駁斥

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