不只美中貿易戰 台日韓也面臨新挑戰

對供應高端零件和機械給中國工廠的日本、南韓和台灣出口商而言，中國大陸經濟成長飛快，面臨的風險是中國價值鏈地位升級，從客戶逐漸轉型成競爭對手。圖為工廠生產線。（中央社檔案照片）
（中央社東京26日綜合外電報導）中國大陸經濟成長飛快，對供應高端零件和機械給中國工廠的日本、南韓和台灣出口商而言是件好事，但現在它們面臨的風險是中國價值鏈地位升級，從客戶逐漸轉型成競爭對手。
彭博報導，2017年日本對中國出口額達創紀錄的1300億美元，由於出口帶動經濟復甦，日本經濟連8季擴張。南韓對中國外銷10年內激增70%，台灣對中國出口也攀抵空前新高。
不過更深入探究數據可以發現潛伏的威脅。以半導體和微晶片生產設備的出口為例，像是南韓半導體大廠SK海力士公司（SK Hynix Inc.）等企業的零件銷售，有助於帶動北亞其他地區對中國的出口；日本安川電機（Yaskawa Electric Corp.）等公司的精密金屬工具機和晶片製造設備，對中國銷售也激增。
但隨著中國政府希望集資多達315億美元，投資本土半導體製造業，貿易流向可能開始產生改變。
中國的野心不只針對半導體，從「中國製造2025年」全面性的計畫中，還會看到從生物醫學和人工智慧到新能源車和飛機等許多領域技術能力的進展。像是德國等歐洲出口商也面臨日本、南韓和台灣遭逢的挑戰，在川普政府採納關稅措施後，全球貿易又增添了風險。
彭博首席亞洲經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）說：「目前南韓、日本、台灣、美國和德國所占有的全球供應鏈一環，正是中國要以10年產業策略投入的領域。」他說，中國遲早會自己生產電子產品零件，也正朝汽車出口國的方向前進，最終將會外銷飛機。
彭博經濟和彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師認為中國日後會投入電動汽車、自動駕駛系統、太陽能電池、機器人、工具機、醫療器材和電子感測器等產業領域。
彭博行業研究分析師呂佳珉說：「目前感測器是由日本主宰，中國可能一段時間後就會追趕上來。或許還需要5年時間，但已經慢慢嶄露頭角了。」（譯者：陳昱婷/核稿：林憬屏）1070326
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