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宏達電股東心碎 全年大虧2個股本

發稿時間：2018/03/26 17:01

最新更新：2018/03/26 17:32

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難敵手機市場激烈的競爭，宏達電累計全年每股大虧20.58元，創上市以來最大虧損。圖為宏達電新店總部。（中央社檔案照片）難敵手機市場激烈的競爭，宏達電累計全年每股大虧20.58元，創上市以來最大虧損。圖為宏達電新店總部。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北26日電）難敵手機市場激烈的競爭，宏達電累計全年每股大虧20.58元，創上市以來最大虧損。宏達電將於6月26日舉行股東會，但在VR暫未撐起營運前，宏達電業績與股價恐讓股東心碎。

宏達電今天公布2017年第4季營運，營收新台幣157億元，毛利率負30.8%，營業損失為96億元，營業利益率為負60.8%，稅後淨損98億元，每股稅後虧損11.93元，創單季最高虧損。累計全年淨損169.05億元、每股虧損20.58元，虧損超過2個股本，也創上市以來全年最大虧損，宏達電營運已連11季虧損。

宏達電說明，第4季虧損主要為反映市場競爭，產品組合及價格因素等，並依據國際會計準則認列存貨跌價損失所致。

展望今年，宏達電表示，與Google已於今年1月底完成11億美元合作協議，將挹注公司第一季業外收益，將使宏達電持續專注研發創新，建立新科技領域的成長利基。

同時，宏達電強調，公司已著手對全球業務進行策略評估，優化團隊和流程，並以單一區域總經理兼管智慧型手機及虛擬實境事業，整體策略將更具一致性，同時更易整合運用組織的資源與經驗。

宏達電也持續押寶VR業務，近期動作積極，包括在中國大陸發表VIVE Focus一體機，全球最大的美國拉斯維加斯國際消費性電子展（CES）發表最新升級版VIVE Pro，宏達電表示，未來將透過清楚的產品定位及強化策略的執行力，期盼在業界引領創新。

宏達電今天也公布將在6月26日舉行股東會，宏達電近期股價在60元至70元之間震盪，與去年股東會同期相當，但去年業績面大虧2個股本，今年股東會宏達電營運團隊勢必得第一線面對小股東砲火。（編輯：林沂鋒）1070326

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