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賴清德：目前政院與央行沒有新台幣改版計畫

發稿時間：2018/03/27 16:08

最新更新：2018/03/27 17:44

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行政院長賴清德（右）27日在立法院表示，目前行政院或中央銀行沒有新台幣改版的計畫，現在也不必去揣測促轉會會不會討論新台幣改版問題。左為央行總裁楊金龍。中央社記者吳翊寧攝　107年3月27日行政院長賴清德（右）27日在立法院表示，目前行政院或中央銀行沒有新台幣改版的計畫，現在也不必去揣測促轉會會不會討論新台幣改版問題。左為央行總裁楊金龍。中央社記者吳翊寧攝　107年3月27日

（中央社記者蘇龍麒台北27日電）行政院長賴清德今天表示，目前行政院或中央銀行沒有新台幣改版的計畫，現在也不必去揣測促轉會會不會討論新台幣改版問題。

立法院院會下午繼續施政總質詢，國民黨立委林德福問到，未來促進轉型正義委員會如果做成新台幣改版的決議，新台幣會不會改版？改版需要花新台幣500億元，會不會被罵成敗家子？

賴清德說，中央銀行貨幣改版有一定的程序，目前行政院或央行沒有新台幣改版的計畫。

央行總裁楊金龍說，促轉會對新台幣的圖案，沒有很明確的規定。

賴清德說，促轉會依法成立，做成的決議有法律效力，如果法律有效力、社會有共識，央行配合也是應該的。

他說，不必去揣測促轉會會不會討論新台幣改版，如果有做出決定，央行依法配合也是應該的。

對於新台幣改版要花500億元，賴清德說，也不是一下子馬上全部改版，目前行政院或央行沒有改版計畫，也不必去揣測促轉會會不會討論，相信央行會有妥善的對策。

此外， 林德福又問到，目前市售的鮪魚罐頭，混合了其他東西，內容不全然是鮪魚，有的連50%的鮪魚都沒有，這樣標示混亂怎麼解決？

賴清德說，會要求廠商更正，政府單位要要求廠商，罐頭內有其他成分的魚，就要標示清楚。（編輯：楊玫寧）1070327

若促轉會要求新台幣改版 賴揆：依法配合

（中央社記者王承中台北27日電）行政院長賴清德今天針對立委質詢若促轉會要求新台幣改版、行政院將如何辦理時表示，轉型正義無價，促轉會是依法成立，決定有法律效力，行政院會依法遵守、配合。

民主進步黨立法委員高志鵬推動新台幣設計比賽，今天舉行頒獎典禮。他說，貨幣轉型要展現台灣價值，不再是總統、獨裁者說了算，應透明、公開討論，共創台灣價值。

高志鵬下午出席立法院總質詢時表示，有關新台幣改版，之前央行說6年要花新台幣500億元，被批浪費公帑，但這有點被誇大，現在每年就有針對紙鈔、硬幣毀損，編列40億元汰舊換新的預算。若促轉會認定蔣介石頭像是威權象徵要求改掉，他建議可以先從流通最少的新台幣200元紙鈔先改。

賴清德答詢表示，轉型正義是無價的，促轉會是依法成立的單位，所做的決定有法律效力，行政院當然要依法遵守、配合。（編輯：李信寬）1070327

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