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新版電價級距 台電2招減少尖峰用電

發稿時間：2018/03/27 22:24

最新更新：2018/03/27 22:32

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經濟部拍板4月起電價調漲3%，台電27日公布新版電價級距，據台電估算住家月用1000度電，每月電費增加93元，漲幅2.71%；小商家月用2000度電，每月電費將增加113元，漲幅1.5%。圖為新版電價級距一覽。中央社製表　107年3月27日經濟部拍板4月起電價調漲3%，台電27日公布新版電價級距，據台電估算住家月用1000度電，每月電費增加93元，漲幅2.71%；小商家月用2000度電，每月電費將增加113元，漲幅1.5%。圖為新版電價級距一覽。中央社製表　107年3月27日

（中央社記者黃雅娟台北27日電）新版電價將在4月上路，台電今天公布新版電價級距，其中增加夏月電價漲幅，以及維持工業用電大戶週六半尖峰電價，都是希望用戶能減少尖峰用電。

經濟部16日召開107年第一次電價費率審議會，決定本次平均調幅為3%，平均電價由每度2.5488元調漲為2.6253元，住宅500度以下及小商家1500度以下電價不調整，台電表示，1055萬戶住宅與74萬戶小商家不受電價調整影響。

台電今天公布新版電價級距，非夏月部份，住宅用電501度至700度，每度調漲0.15元，701度至1000度，每度調漲0.18元，1001度以上，每度則調漲0.2元。

觀察住宅及小商家用電，用電度數較高者，漲幅大約在4%至4.5%間，其中夏月漲幅又較非夏月更高。此外，台電針對工業用電大戶，則是採取擴大尖離峰價差，以高壓2段式時間電價來看，價差從每度1.78元，調高為1.88元；若以工業大戶平均每月用電4萬度計算，單月電價至少相差4000元。

台電發言人徐造華表示，台電這次調整電價級距，除了照顧民生、穩定物價之外，更重要是減少尖峰用電，所以夏月用電較非夏月調幅增加，而工業大戶的週六非尖峰時段，此次都未調漲，就是希望用電大戶能將平日用電，轉移至週六使用，減少尖峰用電。

徐造華舉例，以特高壓的兩段式時間電價來看，夏月尖峰電價調漲4.82%，每度調漲0.15元，離峰時段僅調漲0.05元；非夏月尖峰電價調漲4.33%，每度調漲0.13元，離峰僅調漲0.04元，鼓勵用電大戶盡量在離峰時段用電。

而由於先前核二廠2號機並未列入此次電價成本計算，徐造華表示，依照核二廠2號機一年發電量75億度電估算，如果順利發電，對於燃料成本降低還是有所幫助。不過，由於電價費率審議會審定，台電今年電價漲幅可能達10%，10月是否再度調漲電價，台電表示，仍要視國際燃料價格等狀況而定，加上4月以後實行新電價後的收入等，影響變動因素很多。（編輯：林沂鋒）1070327

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