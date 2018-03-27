電價級距出爐 住家用電千度月增93元

台電27日公布新版電價級距，據台電估算住家月用1000度電，每月電費增加93元，漲幅2.71%。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅娟台北27日電）經濟部拍板4月起電價調漲3%，台電今天公布新版電價級距，據台電估算住家月用1000度電，每月電費增加93元，漲幅2.71%；小商家月用2000度電，每月電費將增加113元，漲幅1.5%。



經濟部16日召開107年第一次電價費率審議會，決定本次平均調幅為3%，平均電價由每度新台幣2.5488元調漲為2.6253元，住宅500度以下及小商家1500度以下電價不調整。台電表示，1055萬戶住宅與74萬戶小商家不受電價調整影響。



台電今天公布新版電價級距表，非夏月部份，住宅用電501度至700度，每度調漲0.15元，701度至1000度，每度調漲0.18元，1001度以上，每度則調漲0.2元。



台電以每年夏月4個月、非夏月8個月試算，如果每月使用1000度電，原電費為3422元，新版電費將增加93元，漲幅為2.71%；每月用電2000度，新版電費將增加320元，漲幅為3.68%，每月支出將為9005元。



小商家營業用戶，用電1500度以下，本次不調整。1501度以上，非夏月每度調漲0.2元，調漲幅度約為4.12%。



台電試算，如果每月小商家用電2000度，每月用電將增加113元，漲幅為1.5%；每月用電3000度，每月用電則增加340元，漲幅2.66%。



台電說明，由於電費採分段累進費率計算，每月500度用電以上的用戶，500度以下電價仍不調整；小商家即使用電超過1500度，1500度以下電價仍不調整。



至於工商業大戶及其他用電，平均調幅為3.46%。低壓電力電價，如機關、超商、小型商場、中小型工廠用電等，平均調幅為3.30%；高壓電力電價如契約容量100瓩以上之工廠、機關、百貨公司等，平均調幅為3.56%。



而特高壓電力電價，如契約容量1000瓩以上的工廠、捷運、鐵路、機場等用電，平均調幅為3.41%。公用路燈等包燈電價平均調幅為3%。



台電表示，調整後的電價，住宅用電平均每度為2.4944元，工業用電為2.4797元，仍分別為全球第2、第7低的平均電價。（編輯：林沂鋒）1070327





（中央社製圖）

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