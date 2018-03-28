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電價調漲3% 沈榮津：物價不至於上漲

發稿時間：2018/03/28 09:56

最新更新：2018/03/28 10:17

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經濟部長沈榮津28日表示，根據主計總處所做的調查，對物價影響僅0.08%，「應該不至於造成物價上漲」。（中央社檔案照片）經濟部長沈榮津28日表示，根據主計總處所做的調查，對物價影響僅0.08%，「應該不至於造成物價上漲」。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅娟台北28日電）新版電價4月1日上路，台電昨天公布新版電價級距表。經濟部長沈榮津今天表示，根據主計總處所做的調查，對物價影響僅0.08%，「應該不至於造成物價上漲」。

立法院經濟委員會今天審查107年度經濟部主管經濟作業基金、水資源作業基金及經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金及地方產業發展基金預算。

經濟部拍板4月1日起將調漲平均電價3%，每度電為新台幣2.6253元，台電昨天公布各電價級距，並調漲夏月電價漲幅，擴大部分尖離峰差價，期待抑低尖峰用電量。沈榮津今天會前接受媒體訪問時表示，根據主計總處所做的調查，電價調漲對消費者物價指數影響幅度為0.08%，應該不至於造成物價上漲。

外界擔憂連帶調漲油價，沈榮津指出，目前國內油價透過浮動油價調整機制，已經制度化，每週都會適時反映國際油價成本。

台電本次經過電價費率審議會審查，原訂漲幅自14.54%調降為10.24%，漲幅仍遠遠超過天花板3%，10月是否可能再度調漲？沈榮津回應，最主要還是與國際燃料價格有關，電價關係到照顧民眾、物價跟節約用電，經濟部一直相當謹慎面對，「始終放在心裡」。

未來物價是不是會上漲，沈榮津表示，除了根據主計總處做出的評估外，公平交易委員會及行政院穩定物價小組都會監控。（編輯：林興盟）1070328

經濟部拍板4月起電價調漲3%，台電27日公布新版電價級距。中央社製表　107年3月27日經濟部拍板4月起電價調漲3%，台電27日公布新版電價級距。中央社製表　107年3月27日

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