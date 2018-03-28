台積電證實 張忠謀與美商務部官員會面

台積電28日證實，董事長張忠謀日前曾與美國商務部掌管製造業的副助理部長史宜恩會面，兩人交換意見，其他內容則不評論。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹28日電）晶圓代工廠台積電今天證實，董事長張忠謀日前的確曾與美國商務部掌管製造業的副助理部長史宜恩（Ian Steff）會面，交換意見。
據自由時報報導，史宜恩日前來台，與張忠謀會面，並與台灣半導體業者閉門會談，據與會者轉述，史宜恩多次強調台灣半導體業是美國的重要盟友，盼雙方加強合作關係。
台積電今天證實，張忠謀的確有與史宜恩會面，兩人交換意見，但會面地點並不是在台積電新竹科學工業園區總部，其他內容則不評論。
華爾街日報引述知情消息人士報導說，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）已告知中國，應購買更多美國半導體；金融時報則披露，中國已允諾，將削減對台灣與南韓半導體採購訂單，改為擴大向美國採購。
對此，台積電強調，營運不會受到影響，其餘則不評論，不介入政治議題。（編輯：林孟汝）1070328
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