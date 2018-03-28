特派專欄 美中貿易 學界提醒川普別找對症下錯藥

美國總統川普對中國祭出301條款，但學界憂心，若反制措施僅聚焦關稅制裁與減少貿易逆差，川普恐怕「找對症、下錯藥」。（中央社檔案照片）
中央社駐華盛頓特派員鄭崇生/3月28日
美國總統川普對中國祭出301條款，欲凸顯中國在科技領域與智慧財產權上的小偷行徑。但學界憂心，若反制措施僅聚焦關稅制裁與減少貿易逆差，川普恐怕「找對症、下錯藥」。
美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）曾多次警告，智慧財產是美國經濟發展的重要骨幹，中國的剽竊行為必須改變。然而，川普念茲在茲的始終是美中貿易逆差。川普在簽署301調查備忘錄時，再度談起「這個問題」須儘速而有效地解決，他要求北京迅速將貿易逆差減少1000億美元。
表面上，美中貿易大戰看似即將開打，但華府與北京的溝通已在檯面下展開。根據華爾街日報，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和萊特海澤上週發給大陸國務院副總理劉鶴一份清單，列出美國具體要求，包括降低汽車進口關稅、增加購買美國半導體產品，及擴大美國在中國金融業的市場准入。
金融時報的報導則是另一種版本：中國提出快速減少美中貿易逆差的方案，作法是將半導體採購訂單自南韓與台灣，轉向美國。
然而，不論採購美製半導體的構想由誰提出，若美國最終照單全收，不設定採購範圍或條件，中國將投川普所好，讓中國對美貿易順差數字快速縮減；另一方面，中國又取得「中國製造2025」所需的關鍵科技，這就會形成眾多美國學者擔心川普政府「找對病症、卻下錯藥」。
戰略暨國際研究中心（CSIS）學者甘思德（Scott Kennedy）、美國企業研究所（AEI）常駐學者史劍道（Derek Scissors）及卡內基國際和平基金會資深研究員黃育川都撰文指出，川普政府願意以高分貝向中國宣示美國企業的智慧財產權，這一點值得肯定。
然而，上述學者均認為，對於中國在外資市場准入設下障礙、甚至以審查或法規規範、強迫外資企業與中國企業合資，造成技術轉移，川普目前著眼於關稅制裁及縮減貿易失衡，並不能解決問題。甘思德甚至說，關稅制裁可以是施壓中國上談判桌的手段之一，但是他更關注美國一再扭曲市場本質的產業政策。
甘思德說，貿易戰不只是態度上展現「強勢」，更要「機智」以對，他提出十大建議，主張透過談判，包括明確要求中國限制在科技研發上給予自身企業不公平補貼、取消對外資企業市場准入要求合資或設定投資上限、政府採購自由化、取消銀行利率的官方政策指導，及從中央到地方的監管程序透明化。
「紐約時報」分析則指出，中美貿易戰的真正問題根源，仍是中國以政府為主導、企圖在未來打造尖端科技產業，在華府眼中，北京以國家力量介入的做法是破壞規則。
報導以半導體產業為例，美國認為，中國從中央到地方政府與國有銀行合作，推動建設半導體及晶片工廠，儘管中國現在的技術無法與美國或其他晶圓代工技術領先的國家、如台灣匹敵，但外資公司看中中國的龐大市場，卻得面臨得交出核心技術的交換條件，這樣的歧視待遇，不符合貿易規則。
中國每年進口晶片金額約2600億美元，但來自美國的僅占4%，中國一直希望從美國購買更多半導體及晶片，但報導說，華府一直抵制這種方案，畢竟中國即使買了更多的美國半導體產品，平衡了貿易逆差，但智慧財產權的保護問題仍未解決，代價甚至是「中國製造2025」計畫在關鍵科技領域上，從偷、搶，變成買光創新與研發。然而，目前為止，川普政府對此尚未有明確且一致的戰略規劃與方向。（編輯：屈享平）1070328
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