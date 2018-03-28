核二2號機跳機 台電：蒸汽旁通閥壓力過大

睽違680天再轉，核二廠2號機28日下午1時25分發生跳機意外，台電初判，可能是蒸汽從旁通閥排出時壓力過大，導致反應爐自動停機。圖為核二廠廠房。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）

（中央社記者黃雅娟台北28日電）睽違680天再轉，核二廠2號機今天下午1時25分發生跳機意外，台電初判，可能是蒸汽從旁通閥排出時壓力過大，導致反應爐自動停機，初估檢討報告及肇因追查至少需要1至2天，後續起動需再經原能會同意。



核二廠2號機昨天再度起動，今天下午1時25分停機，台電表示，核二廠2號機起動後併聯，需要進行幾個階段的測試。依照計畫時程，昨天晚上進行主汽機超速跳脫測試，今天7時26分完成發電機第二次併聯，不過下午由於反應爐產生保護動作，自動停機，詳細原因還在調查當中。



台電表示，今天下午的跳機意外，初判可能是因為主蒸氣從反應爐送出來時，過多蒸汽從旁通閥排出，導入冷凝器，旁通閥因導出蒸汽壓力過大，反應爐產生自動保護機制而跳機。



台電表示，目前機組全部安全正常，如果要重新起動2號機，必須進行肇因追查，寫出綜合檢討報告，並研擬改善措施，交由原能會審查核准後通過，才可以再起動；初估檢討報告及肇因追查至少需要1至2天。



核二廠2號機自27日中午12時55分併聯，最高發電量達20萬瓩，總裝置容量共98.5萬瓩；到今天下午3時25分，僅運轉24.5小時就跳機。



核二廠2號機105年5月16日發生發電機避雷器箱受損而停機進行檢修，停機680天。台電2月5日歲修完成後提出再轉申請，3月5日原能會審查認定符合再轉安全條件，3月15日經濟部及台電赴立法院進行專案報告，原能會20日發出公文，同意台電核二廠2號機再轉。



根據台電公開資料顯示，103年核二廠發電占比為總量7.84%，發電量為171.8億度，單一機組發電量約為86億度，裝置容量95.1萬瓩；影響夏季備轉容量率約2.7%。（編輯：林孟汝）1070328





核二廠2號機28日下午1時25分發生跳機意外，台電初判，可能是蒸汽從旁通閥排出時壓力過大，導致反應爐自動停機，初估檢討報告及肇因追查至少需要1至2天，後續起動需再經原能會同意。（圖取自台電網頁www.taipower.com.tw）

延伸閱讀》電價級距出爐 住家用電千度月增93元



延伸閱讀》新版電價級距 台電2招減少尖峰用電