核二2號機跳機憂缺電 經部：備轉率低

核二廠2號機再轉24小時後就跳機，經濟部長沈榮津（圖）29日在立法院經濟委員會，會前接受媒體訪問時表示，由於核二廠2號機28日下午跳機，是台電還在做併聯測試階段，依照大家對核安的期待，尊重核電廠既有的保護系統，停機之後就按照規定處理。中央社記者孫仲達攝 107年3月29日
（中央社記者黃雅娟台北29日電）核二廠2號機再轉24小時後就跳機，經濟部長沈榮津表示，當初說跳機就懲處意在叮嚀，是否懲處待調查釐清；至於夏季是否缺電，沈榮津回應，「備轉率較低」。
核二廠2號機27日再度起動，28日下午1時25分停機，台電表示，核二廠2號機起動後併聯，需要進行幾個階段的測試。依照計畫時程，進行相關測試，28日下午反應爐產生保護動作，自動停機，詳細原因還在調查中。
立法院今天召開經濟委員會，原訂審查107年核能發電後端營運基金，由於核二廠2號機昨天跳機，立法委員提案，要求先行進行專案報告，再進行審查。主席高志鵬表示，今天議程並未變更，原能會並未受邀說明，程序發言後，仍依照議程繼續審查核能發電後端營運基金。
沈榮津會前接受媒體訪問時表示，由於核二廠2號機昨天下午跳機，是台電還在做併聯測試階段，依照大家對核安的期待，尊重核電廠既有的保護系統，停機之後就按照規定處理。
至於是否人為疏失，沈榮津指出，核二廠相關工程原廠技師今天晚上就會到，到時候會查明真相。核能安全是國人關心的議題，所以一再呼籲台電同仁再轉之前，一定做好系統確認，當時的用意是「叮嚀」，而是否懲處，還是應該等真相調查結果出來再看。
外界關心核二廠2號機是否能夠順利併聯，沈榮津認為還是要等調查後，才能做專業判斷。
根據台電提供資料，預估4月備轉容量率不到6%，上中下旬的備轉容量率分別為5.54%、5.2%、5.53%，皆亮起供電警戒的橘燈。
睽違680天，核二廠2號機3月27日中午12時55分併聯，最高發電量達20萬瓩，總裝置容量共98.5萬瓩；3月28日下午1時25分，僅運轉24.5小時就跳機。
核二廠2號機105年5月16日發生發電機避雷器箱受損而停機進行檢修，停機680天。台電2月5日歲修完成後提出再轉申請，3月5日原能會審查認定符合再轉安全條件，3月15日經濟部及台電赴立法院進行專案報告，原能會3月20日發出公文，同意台電核二廠2號機再轉。
根據台電公開資料顯示，103年核二廠發電占比為總量7.84%，發電量為171.8億度，單一機組發電量約為86億度，裝置容量95.1萬瓩；影響夏季備轉容量率約2.7%。（編輯：林興盟）1070329
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