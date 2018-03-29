核二2號機跳機憂缺電 經部：備轉率低

核二廠2號機再轉24小時後就跳機，經濟部長沈榮津（圖）29日在立法院經濟委員會，會前接受媒體訪問時表示，由於核二廠2號機28日下午跳機，是台電還在做併聯測試階段，依照大家對核安的期待，尊重核電廠既有的保護系統，停機之後就按照規定處理。中央社記者孫仲達攝 107年3月29日