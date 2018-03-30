核二2號機後續處理 賴清德說明3原則

行政院長賴清德（前）30日列席立法院備詢前受訪表示，核二廠2號機的後續處理，秉持3個原則，包括安全第一、專業決定、照著標準程序作業走。中央社記者謝佳璋攝 107年3月30日
（中央社記者蘇龍麒台北30日電）行政院長賴清德今天表示，核二廠2號機後續處理，秉持安全第一、專業決定、照著標準程序作業走3個原則，也希望後續能夠避免這樣的問題。
核二廠2號機再轉，28日發生跳機事件。
立法院院會今天繼續施政總質詢，賴清德上午列席備詢前受訪表示，核二廠2號機的後續處理，秉持三個原則，包括安全第一、專業決定、照著標準程序作業走。
他說，後續希望台電一定要妥善因應、好好作為，讓整個事件能夠順利推動。
媒體詢問賴清德，是否要向民眾道歉？賴清德說，根據原能會與其他專業意見，核二廠2號機再轉過程中，因為蒸氣問題安全停機，這是預期的，希望後續能夠避免這樣的問題產生。
媒體追問，經濟部長沈榮津是否需要下台？賴清德說，核二廠2號機後來雖然有跳機，但也安全停機，再看後續的情形如何。
媒體問到，是否會影響夏季供電？賴清德說，希望一切順利，但如果核二廠2號機無法順利再轉，整體供電量加總就會比較少，但希望一切順利。（編輯：張均懋）1070330
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