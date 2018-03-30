國際體壇最具影響力女性 通靈少女劉柏君上榜

富比世雜誌公布2018年國際體壇最具影響力女性，台灣電視影集「通靈少女」角色原型劉柏君登上第19名。（中央社檔案照片）

（中央社紐約29日綜合外電報導）富比世雜誌（Forbes）公布2018年國際體壇最具影響力女性，台灣棒球女主審、電視影集「通靈少女」角色原型劉柏君登上第19名。



電視影集「通靈少女」改編自劉柏君學生時代在宮廟擔任靈媒的傳奇故事。而棒球迷更熟悉的是，她這10多年來基於從小對棒球的熱愛，成為台灣首位棒球女主審，致力於推廣女子棒球。



劉柏君目前任職於社福團體勵馨基金會，負責管理各界捐贈物資，去年獲選台灣十大傑出女青年。



她從大學時代就到少棒營當志工，也為偏鄉棒球隊募集球具、陪小朋友練球。一次比賽中，看到小朋友因為誤判而輸球，臉上難過的表情，使她決定親自投入裁判培訓。



過去10多年來，劉柏君打破性別框架，進入以男性為主的棒球裁判圈，辛酸、甘苦都寫在她與國內年輕裁判一起著作的「堅持，與自己對決的勇氣」書中。



劉柏君去年接受中央社專訪時說，一場棒球比賽要能順利進行，需要很多幕後「螺絲釘」，她原本只是球迷，但不願只當看台上的觀眾，更想走進場內為台灣棒球做事。



國際體壇最具影響力女性（Most Powerful Women in International Sports）排行榜前3名都來自足球界，分別是國際足球總會（FIFA）首名女性秘書長、來自塞內加爾的薩穆拉（Fatma Samba Diouf Samoura）；國際足總首名女性執委、來自蒲隆地的恩斯凱拉（Lydia Nsekera）；歐洲足球總會（UEFA）首名執委、來自法國的亞道恩（Florence Hardouin）。



比照富比世百大影響力女性的評選，國際體壇最具影響力女性主要根據四大標準，包括在運動領域上個人或公司金錢收入、媒體曝光度、影響範圍以及在運動上的社會影響力。



這次評選是從6大洲19個國家當中，選出25名入圍者，年齡從24歲到63歲，身分從運動員、球隊管理階層、特殊奧林匹克執行長、運動產業領導人都有。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070330





富比世雜誌公布2018年國際體壇最具影響力女性，台灣棒球女主審劉柏君登上第19名。（圖取自富比世網頁www.forbes.com/）

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