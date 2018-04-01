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鈴木一朗44歲不老美技 躍上牆頭沒收全壘打

發稿時間：2018/04/01 12:24

最新更新：2018/04/01 12:57

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zoom in 美國職棒MLB日籍球星鈴木一朗飛身攔截一記正要越過大牆的全壘打球。（共同社提供）美國職棒MLB日籍球星鈴木一朗飛身攔截一記正要越過大牆的全壘打球。（共同社提供）

（中央社西雅圖31日綜合外電報導）美國職棒MLB日籍球星鈴木一朗以44歲高齡上演不老美技，飛身攔截一記正要越過大牆的全壘打球，大聯盟官網乾脆用「一朗搶劫」（Ichi-robbery）形容這誇張一幕。

鈴木一朗所屬的西雅圖水手今天在主場5比6不敵克里夫蘭印地安人。不過鈴木一朗攻守俱佳的表現，仍是媒體焦點，並登上大聯盟官網首頁。

除了左外野守備一尾活龍，鈴木一朗本季首安出爐、單場2支安打。大聯盟官網報導，一朗生涯累計3082支安打，超越名人堂球員安遜（Cap Anson），站上大聯盟生涯安打榜第21位。

鈴木一朗歷經熱身賽10打數0安打，加上29日開幕賽2打數又沒敲安，水手總教練塞維斯（Scott Servais）今天照樣排他先發。

塞維斯年紀比一朗大6歲，一朗賽後告訴他「跳躍接球，對我來說例行公事」。塞維斯說：「我很欣賞這種態度，我44歲的時候這種動作可不是例行公事，你只能搖頭讚嘆這個傢伙的能力，他今天打擊也很出色。」

鈴木一朗3局上沒收了拉米雷斯（Jose Ramirez）這記全壘打球，但還是沒能救得了水手隊。

路透社報導，印地安人靠著阿隆索（Yonder Alonso）首局滿貫砲棒打前東家，整場保持領先到最後，以6比5擊敗水手。

後援投手米勒（Andrew Miller）第7局、第8局撐過亂流，保住1分領先，加上終結者艾倫（Cody Allen）9局完美關門，印地安人輸掉開幕戰後，與水手扯平各拿1勝。

阿隆索上季效力水手，本季以自由球員身分加盟印地安人，來到新球隊之後的首轟就是滿貫砲。（譯者：林宏翰/核稿：林憬屏）1070401

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MLB 發佈於 2018年3月31日

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