統一發票15張千萬獎清冊 花15元停車成幸運兒

（中央社製圖）

（中央社記者邱柏勝台北2日電）財政部今天公布1、2月統一發票中獎清冊，千萬元特別獎發票共有15張中獎，有民眾到高雄市左營區軍校路的國軍左營醫院停車場花新台幣15元停車，就中了千萬元大獎。



另外，200萬元特獎發票共開出9張，消費金額最低的，是在高雄市彌陀區中正路的統一超商，花37元買食品。



財政部提醒中獎人，務必在7月5日前兌獎，以免財神爺過門不入。財政部也建議消費者可多利用載具索取無實體電子發票，不僅可增加對中無實體發票專屬獎的機會，若中千萬元特別獎，兌領時可省下4萬元的印花稅。



至於上期開出的11張統一發票千萬元特別獎，仍有2張未兌領，中獎民眾務必於5月7日前兌領，以免成為過路財神。（編輯：黃國倫）1070402





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