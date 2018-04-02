/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大谷翔平三重氣爆統一發票坂口憲二
>rss

統一發票15張千萬獎清冊 花15元停車成幸運兒

發稿時間：2018/04/02 16:39

最新更新：2018/04/02 16:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
（中央社製圖）（中央社製圖）

（中央社記者邱柏勝台北2日電）財政部今天公布1、2月統一發票中獎清冊，千萬元特別獎發票共有15張中獎，有民眾到高雄市左營區軍校路的國軍左營醫院停車場花新台幣15元停車，就中了千萬元大獎。

另外，200萬元特獎發票共開出9張，消費金額最低的，是在高雄市彌陀區中正路的統一超商，花37元買食品。

財政部提醒中獎人，務必在7月5日前兌獎，以免財神爺過門不入。財政部也建議消費者可多利用載具索取無實體電子發票，不僅可增加對中無實體發票專屬獎的機會，若中千萬元特別獎，兌領時可省下4萬元的印花稅。

至於上期開出的11張統一發票千萬元特別獎，仍有2張未兌領，中獎民眾務必於5月7日前兌領，以免成為過路財神。（編輯：黃國倫）1070402

統一發票15張千萬獎清冊 花15元停車成幸運兒
統一發票15張千萬獎清冊 花15元停車成幸運兒

延伸閱讀》超商花19元中獎 統一發票1-2月千萬獎幸運兒還有他們

延伸閱讀》看完新聞別忘記對發票 詳細獎號看這裡

延伸閱讀》再不兌獎就要過期了 統一發票11-12月獎號看這裡

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP