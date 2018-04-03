林智平再見安打 桃猿逆轉勝

（中央社記者黃巧雯桃園3日電）中華職棒統一獅隊今天與Lamigo桃猿隊碰頭，桃猿9局下一口氣攻下5分，戰成7比7平手，將比賽帶入延長賽，猿隊靠著林智平10局下再見安打，猿隊終場以8比7逆轉勝。



Lamigo桃猿今天在主場桃園球場與統一獅交手，猿隊派出洋投尼克斯先發，獅隊則由洋投羅里奇主投。



兩隊今天攻勢你來我往，獅隊蘇智傑5局上轟出兩分砲後，桃猿隊藍寅倫5局下馬上敲出安打帶有一分打點，追回一分。



獅隊第7、8、9局每局都有攻勢，合計再添5分，猿隊廖健富砲火猛烈，7局敲出生涯首轟後，9局下又從獅隊投手廖文揚手中揮出兩分砲，獅隊緊急換上終結者王鏡銘仍無法化解危機，連投3個保送後，被王柏融、陳俊秀接連安打，猿隊單局一口氣攻下5分，追平比數，進入延長賽。



桃猿隊10局下靠著郭嚴文安打、廖健富敬遠四壞球保送，一出局一、二壘有人的情況下，代打林智平建功，敲出再見安打，終場以8比7擊敗統一獅。



談到9局下攻擊策略，Lamigo桃猿隊總教練洪一中表示，能夠上壘、就上壘，不要放棄任何希望，「原本感覺2比7（落後），這場球已經差不多，結果瞬間風雲變色」。



對於廖健富單場雙響砲，洪一中指出，廖健富最近打擊狀況非常好，因此他並不意外。



談到此役接連開轟，還獲得對手敬遠四壞保送，廖健富則抱持平常心，並將首轟球獻給家人。



廖健富開季至今表現亮眼，他也瞄準今年新人王獎項，廖健富表示，這是一個目標，人生就一次機會，會好好把握。（編輯：林治平）1070403