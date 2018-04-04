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美國301制裁清單出爐 對中國約1300項產品課關稅

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美國301制裁清單出爐 對中國1300項產品課關稅

發稿時間：2018/04/04 06:29

最新更新：2018/04/04 07:29

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美國貿易代表署3日公告長達45頁的「301制裁」清單，預計對約1300多項中國製產品課徵25%的關稅。圖左為中國大陸國家主席習近平，右為美國總統川普。（中央社檔案照片）美國貿易代表署3日公告長達45頁的「301制裁」清單，預計對約1300多項中國製產品課徵25%的關稅。圖左為中國大陸國家主席習近平，右為美國總統川普。（中央社檔案照片）

美中貿易戰開打篇（中央社記者鄭崇生華盛頓3日專電）美中貿易關稅戰進入短兵相接。美國貿易代表署（USTR）今天公告長達45頁的「301制裁」清單，預計對約1300多項中國製產品課徵25%的關稅，聽證會將於5月舉行。

USTR聲明中再度劍指「中國製造2025」政策。

USTR指出，中國藉多種政策，強迫美國企業轉移技術及智慧財產權給中國企業，這些做法強化中國企圖藉由像是「中國製造2025」的產業計畫，在多個高端科技領域搶占經濟領先地位，而這些不合理的技術轉移政策，對美國經濟造成損害。

制裁清單長達45頁、共1300多個品項，USTR指出，受影響產業涵蓋航太、資通訊、機器人及機械業，價值約500億美元的產品，細看清單，除鋼鐵的多種品項與航太有關的產業外，醫療上、包括人類醫療及獸醫用的疫苗，也在清單中。

為報復美國日前啟動「232條款」開徵鋼鐵稅，中國宣布對128項美國貨品課徵關稅、第一波以美國農畜產品及酒類，且即刻實行，儘管中國輸美的鋼鐵量僅占美國鋼鐵進口量的3％，然而，美國媒體報導，中國的報復行動，已對美國總統川普的票倉、農業州如愛阿華州造成影響。

然而，USTR列出清單後，不代表美國馬上開始對中國製相關產品課徵25%的關稅，按照美國的程序，得收集各界意見、舉行聽證會後，才會確認開徵關稅的最後清單。

USTR指出，欲在公聽會上作證者，須於4月23日前提出申請，遞交書面意見的截止日期則為5月11日，USTR將於5月15日舉行首次公聽會。

另一方面，USTR也持續透過現有貿易體系與中國交涉。

USTR表示，這次公告是繼美國向世界貿易組織（WTO）就中國的歧視性技術許可、提出與中國磋商（consultation）請求後的另一步驟，USTR指出，磋商請求是WTO爭端解決機制程序的第一步，如果美中無法透過磋商達成解決方案，美國將要求成立WTO爭端解決小組審理。（譯者：陳政一）1070404

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