美中貿易戰攤牌 台灣產業影響一次看懂

圖為美元及人民幣。（中央社檔案照片）
美中貿易戰台經濟衝擊篇（中央社記者鍾榮峰台北4日電）美中互提關稅報復清單，由於積體電路、筆電、手機、平板未在美方301清單中，資通訊產業衝擊小。專家指出，美中選擇產品清單，會考量本身是否有替代方案以及本國生產能力兩大關鍵。
美國貿易代表署（USTR）今天公告長達45頁的「301制裁」清單，預計對約1300多項中國製產品課徵25%的關稅，受影響產業涵蓋航太、機器人及機械業，價值約500億美元的產品。
對此，中國也進一步提出報復措施，國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的大豆、飛機、汽車、化工品等14類106項商品加徵25%的關稅。
由於兩岸產業分工，台灣電子與零組件在大陸生產製造比重很高，外界關注美中貿易戰中，台廠在大陸製造產品會受到美國提高關稅報復波及，不過，在這次美方公布的301清單中，積體電路、筆記型電腦與手機等重要產品並未列入報復項目，因此對台灣資通訊產品的衝擊，遠比3月底預估小。
熟悉資通訊產業的市場專家指出，美中兩國透過提高關稅、各自選擇產品進行制裁報復，雙方都掌握兩大關鍵，其一是分析選擇的品項，本身是否可從其他國家取得替代性方案，其二是本國是否具有生產製造能力。
例如美國USTR提出的「301制裁」清單，將對中國的藥品、醫療器材、鋼鐵、鋁材、機械、重電、電視機、儀器、運輸工具及船舶等課徵關稅，相對地，美國在相關品項可從其他國家替代輸入，或是本身具有製造生產優勢。
美國貿易代表署（USTR）在美東時間3日公告對中國大陸的「301制裁」清單，內容涵蓋航太、資通訊、機器人及機械業，價值約500億美元產品，建議課徵25%關稅。中央社製表 107年4月4日
另一方面，中國計畫對原產於美國的大豆、飛機、汽車、化工品等商品加徵關稅，相對地，中國也應考量到上述產品可尋求其他國家的替代方案，以及自身掌握一定的生產製造能力。
美中貿易戰攤牌，資通訊產業衝擊程度比預期小。專家指出，可以從雲端資料中心處理器和系統、車用電子、手機處理器、記憶體等方面分析。
在雲端資料中心處理器部分，從美國來看，英特爾（Intel）和超微（AMD）掌握中央處理器CPU晶片、輝達（Nvidia）掌握繪圖GPU晶片，中國方面並沒有替代方案，因此為了避免傷到自己，預期中國不會將此部分列入報復清單中。
在車用電子部分，從美國來看，主要以德州儀器（TI）為主，先前的飛思卡爾（Freescale）併入歐盟體系的恩智浦（NXP），歐盟體系還包括英飛凌（Infineon）、意法半導體（STM）、博世（Bosch）等。日系大廠包括瑞薩（Renesas）、富士通等。
此外，中國也積極布局車用電子，加上有機會從歐盟或是日本廠商中取得替代方案、中國市場內已建立許多合資或本土汽車廠商，具有一定的自主能力，未來不排除中國選擇車用電子列入下一波的報復清單。
在記憶體部分，專家指出，中國雖然積極擴充記憶體產能，不過在技術上欠缺能量，美國美光（Micron）、以及韓國大廠三星（Samsung）和SK海力士（Sk Hynix）三大DRAM廠、以及在NAND快閃記憶體為首的東芝（Toshiba）等，仍掌握記憶體市場，中國應該不會將記憶體列入報復清單中。
在手機應用處理器部分，美國設計大廠以高通（Qualcomm）為首，中國也有海思和展訊等，也可向台灣的聯發科（MediaTek）獲得替代方案，若美中貿易戰開打，對台灣並非不利，聯發科有機會受惠。此外，手機晶片晶圓代工大廠台積電也可望吃補。
在雲端系統部分，專家指出，雲端伺服器還是以美系大廠戴爾（Dell）和惠普（HP）為主，儘管中國聯想（Lenovo）和華為（Huawei）在伺服器領域具有一定的能量，不過相較美系大廠還是有一段差距，加上阿里巴巴、騰訊、百度等大廠還沒有開規格的能力，美中貿易戰下雲端系統的版圖變化，有待觀察。
整體來看，專家指出，美中貿易戰攤牌，目前對台灣半導體產業來說，並沒有太大影響，未來反而有機會得利，不過須留意中國在記憶體和手機晶片產品，是否有進一步的策略規劃。（編輯：李淑華）1070404
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