美中貿易戰攤牌 台灣產業影響一次看懂

圖為美元及人民幣。（中央社檔案照片）

美中貿易戰台經濟衝擊篇（中央社記者鍾榮峰台北4日電）美中互提關稅報復清單，由於積體電路、筆電、手機、平板未在美方301清單中，資通訊產業衝擊小。專家指出，美中選擇產品清單，會考量本身是否有替代方案以及本國生產能力兩大關鍵。



美國貿易代表署（USTR）今天公告長達45頁的「301制裁」清單，預計對約1300多項中國製產品課徵25%的關稅，受影響產業涵蓋航太、機器人及機械業，價值約500億美元的產品。



對此，中國也進一步提出報復措施，國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的大豆、飛機、汽車、化工品等14類106項商品加徵25%的關稅。



由於兩岸產業分工，台灣電子與零組件在大陸生產製造比重很高，外界關注美中貿易戰中，台廠在大陸製造產品會受到美國提高關稅報復波及，不過，在這次美方公布的301清單中，積體電路、筆記型電腦與手機等重要產品並未列入報復項目，因此對台灣資通訊產品的衝擊，遠比3月底預估小。



熟悉資通訊產業的市場專家指出，美中兩國透過提高關稅、各自選擇產品進行制裁報復，雙方都掌握兩大關鍵，其一是分析選擇的品項，本身是否可從其他國家取得替代性方案，其二是本國是否具有生產製造能力。



例如美國USTR提出的「301制裁」清單，將對中國的藥品、醫療器材、鋼鐵、鋁材、機械、重電、電視機、儀器、運輸工具及船舶等課徵關稅，相對地，美國在相關品項可從其他國家替代輸入，或是本身具有製造生產優勢。





美國貿易代表署（USTR）在美東時間3日公告對中國大陸的「301制裁」清單，內容涵蓋航太、資通訊、機器人及機械業，價值約500億美元產品，建議課徵25%關稅。中央社製表 107年4月4日