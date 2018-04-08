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讓人愛吃麵 一張照片看當年賺外匯密技

發稿時間：2018/04/08 20:54

最新更新：2018/04/08 21:10

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民國51年，為鼓勵民眾消費麵粉，當時政府與美方及麵粉業者，成立麵麥食品推廣指導及執行委員會，舉辦麵食示範活動。（檔案管理局提供） 中央社記者陳政偉傳真 107年4月8日民國51年，為鼓勵民眾消費麵粉，當時政府與美方及麵粉業者，成立麵麥食品推廣指導及執行委員會，舉辦麵食示範活動。（檔案管理局提供） 中央社記者陳政偉傳真 107年4月8日

（中央社記者陳政偉台北8日電）國人飲食從早年獨尊米食，到近年米麵共食，藉檔案管理局老照片，一窺麵粉消費量激增軌跡。當年政府提倡以麵代米來增加外匯，消耗美援麵粉喊出吃麵強身，改變飲食習慣。

據農業委員會「糧食供需年報」，民國105年每人稻米平均消費量下滑到44.5公斤，而相對於食米量下降，麵粉消費量卻增加，爬升到37.9公斤，與稻米越拉越近，且幾乎全部依賴進口。

其實，早期台灣住民以米食為主，以麵粉製成的糕、餅，充其量只被當作點心。

國家發展委員會檔案管理局典藏豐富的國家檔案，正在舉辦「生活‧話當年：1950、1960年代國家檔案影像特展」，分享國人過往米食型態為主，到如今，一般人不再獨尊米食，各類麵食也成為日常生活中主食的歷史。

檔案管理局解釋，光復初期，各省赴台灣進行接收作業人員，政府必須設法從大陸地區購買麵粉，以供麵食製作。38年，更多中國大陸軍民跟隨政府撤退台灣，糧食需求頓時倍增，轉而從美國進口麵粉。

美援初期，美國貸款給台灣與供應物資，輸入麵粉與小麥、原棉、黃豆等農產品，許多民眾將美援麵粉製成麵條，緩解物資匱乏。42年時，政府決定停止從美國進口麵粉，直接輸入小麥，同時發展民生工業，鼓勵各界設置麵粉廠，再運往各處銷售。

43年時，美國國會通過480號公法，讓友邦可直接購買美國生產過剩的農產品，其中又以小麥為大宗。美籍貨輪運載小麥源源不絕，政府必須設法推廣麵食，鼓勵民眾消費麵粉。

當時白米國際價格遠高於小麥，政府大力提倡「以麵代米」運動，低價進口小麥，由各麵粉廠將小麥磨製成麵粉，再用麵粉交換食用米外銷，增加外匯收入。民眾樂於用稻米交換更多麵粉，政府再將稻米外銷各國賺取外匯，成效顯著。

民國51年，為鼓勵民眾消費麵粉，當時政府與美方及麵粉業者成立麵麥食品推廣指導及執行委員會，大力宣揚麵食營養價值，鼓勵多吃相關食品。 （檔案管理局提供） 中央社記者陳政偉傳真 107年4月8日民國51年，為鼓勵民眾消費麵粉，當時政府與美方及麵粉業者成立麵麥食品推廣指導及執行委員會，大力宣揚麵食營養價值，鼓勵多吃相關食品。 （檔案管理局提供） 中央社記者陳政偉傳真 107年4月8日

為改變民眾飲食習慣，在51年，政府與美方及麵粉業者成立麵麥食品推廣指導委員會、麵麥食品推廣執行委員會，大力宣揚麵食營養價值高過稻米，強調吃麵食可以強身，除直接攝取維他命B1，不僅變聰明、遠離腳氣病，更有助身體健康。

委員會在各地舉辦各類麵食示範表演會，當場製作西餐、饅頭、花捲、水餃、小籠包、蔥油餅等，也安排專業師傅巡迴講授麵食製作方法與技巧，並且廣設麵食製作課程，成立烘培人員技術訓練班，傳授西點麵包、蛋糕與各類麵食的製作技術，麵食推廣活動受到廣大迴響。

中小學因應麵粉產量增加，饅頭、麵包與麵食成為學童營養午餐的主食；而各校餐飲學系爭相開設麵包烘培課程，除安排課堂學習與實習教育外，各校經常舉辦烘培比賽，提升學生製作麵食的技能，為台灣烘培業奠定根基。

政府不斷推廣麵食運動，慢慢破除民眾唯米是糧的觀念，也使更多人在生活中養成麵食為主食的習慣。隨著國內人口不斷增加，麵食消費族群不斷上升。

美援結束後，台灣轉從美國、加拿大、澳洲等小麥出口國進口小麥。隨著時間演進，台灣改變獨尊米食的飲食習慣，各類麵食不再只被當作點心、宵夜，成為日常生活中主食之一。

不過，農委會近年為了重塑米食新價值，推廣米食文化及強化食米教育推廣強度，針對學生規劃教育推廣課程，以國產稻米、米穀粉為主，搭配在地食材製作新興米食製品，並藉「2018非米不可創意米食競賽」，延續教學活動的效果，引導國人對國產米糧原料的認同。（編輯：楊凱翔）1070408

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