美中貿易緊張緩和 美股收高道瓊大漲428.9點

美中貿易緊張關係緩和，美股10日收高，道瓊大漲428.9點。圖為美國證券交易所。（中央社檔案照片）
（中央社紐約10日綜合外電報導）由於美中貿易緊張關係緩和，美股今天收高，道瓊大漲428.9點。
臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天赴美國國會作證時，為用戶個人資料遭不當擷取濫用道歉，臉書股價收盤大漲4.5%，是將近兩年來單日最大漲幅。
路透社報導，道瓊工業指數大漲428.9點或1.79%，以24408點作收。
標準普爾指數大漲43.71點或1.67%，收在2656.87點。
科技股那斯達克指數大漲143.96點或2.07%，收7094.30點。
中國國家主席習近平承諾進一步開放中國經濟，美國總統川普今天對此表示歡迎，並表示他有信心美中這兩個世界最大經濟體能度過目前貿易爭執，「一同取得長足進展」。
川普在推特推文：「非常感謝中國習主席在關稅和汽車壁壘上的友好談話…以及他對智慧財產和技術轉移的說明。我們將一同取得長足進展。」
習近平今天說，中國不追求貿易順差，真誠希望擴大進口，因此今年將相當幅度降低汽車及部份其他產品進口關稅。
他又說，中國今年將重新組建國家知識產權局，完善加大對智慧財產權的執法力度。（譯者：陳政一）1070411
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