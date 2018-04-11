/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 六福皇宮吳宗憲吳沛憶葉俊榮
>rss

六福皇宮的眼淚 酒店存活要拚加值

發稿時間：2018/04/11 13:44

最新更新：2018/04/11 14:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
六福旅遊集團旗下六福皇宮營收成長速度追不上連年上漲的租金，陷入長期虧損，將於2018年底熄燈。（中央社檔案照片）六福旅遊集團旗下六福皇宮營收成長速度追不上連年上漲的租金，陷入長期虧損，將於2018年底熄燈。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北11日電）六福皇宮吹熄燈號，「六福公主」莊豐如淚崩泣訴，也敲響觀光產業警鐘。股市名人謝金河認為，加值才是酒店存活之道，飯店龍頭晶華近年也積極發展零售市場，創造額外營收。

六福旅遊集團旗下六福皇宮營收成長速度追不上連年上漲的租金，陷入長期虧損，昨天宣布將於今年底熄燈，六福一年將損失近新台幣12億元營收，占整體營收近4成，且依原合約未達成年度餐飲營業額，要付給國泰人壽約4億元的違約金。

股市名人謝金河今天在臉書發文，「六福集團攤開底牌，大家赫然發現單是六福皇宮去年就虧損2.4億元，他們感嘆國泰人壽年年調漲房租，已經讓她們生存不下去。其實同樣向國泰人壽租大樓營運最具代表性的是來來喜來登酒店，但是他們撐到現在。」

謝金河也舉例，飯店的經營，除了客房收入外，像晶華酒店餐飲服務收入已超過5成以上，晶華酒店附屬的故宮晶華，天祥晶華，甚至達美樂都賺錢。像礁溪老爺酒店可以把跑馬地古道、五峰旗瀑布、聖母山莊、聖母修道院納入，讓飯店服務的腹地變大。也建議牡丹灣應把阿朗壹古道及鵝鑾鼻道路自行車之旅納入。

他認為，「如何在酒店經營上不斷地加值？這可能才是酒店存活的必要之道。」

六福公主的眼淚！去年公告虧損10.29億的六福集團，10日召開記者會，宣布向國泰金控承租的六福皇宮不再續租，營運廿年的六福皇宮將落幕，將一生青春奉獻給六福皇宮的莊家小公主莊豐如忍不住淚崩，令人感到不捨。六福集團攤開底牌，大家赫然發現單是...

謝金河發佈於 2018年4月10日



晶華公關副總經理張筠接受中央社記者訪問表示，晶華近積極發展零售市場，創造額外營收，「如果住房率已經百分百，餐廳每天客滿，要創造額外收入就是要靠外賣」，晶華近幾年發展粽子、月餅、牛肉麵等冷凍商品，並攜手館外虛實通路合作，也開發加值Shopping Card，成功抓穩市場消費脈動和電商趨勢，讓晶華品牌加值，以年菜為例，今年營業額成長率就高達120%。

業界人士坦言，「飯店光是住房率數字漂亮是不夠，國際品牌頂級酒店館內餐廳不會只有1家，坪效占比大，如果餐飲生意能做好，飯店不會虧錢。」

去年來台觀光人數達1073萬人次，創下新高，但高消費的來台商務客卻驟降。六福旅遊集團執行長莊豐如昨天對媒體表示，「國內觀光KPI一直講虛幻的數字，如何帶來真正有價值的產值？」

面對市場變化，晶華認為，多元化經營、競爭優勢是要點，企業獎勵旅遊（MICE團）雖然不多，但還是會找地方消費，如何從競爭對手勝出，是必須思考關鍵，晶華也因應韓籍旅客成長趨勢，聘用韓籍服務人員、配合政府有南向政策，前進泰國推廣業務，並布局穆斯林客群，更針對不同客層，發展平價品牌捷絲旅等。

雲品去年受惠併購效益，獲利創新高，雲品認為替消費者創造加值服務是關鍵，包括雲品酒店提供免費高鐵來回接駁、環湖巴士、免費Handy智慧手機等措施，是將一次旅客變成回流熟客的主要關鍵。

寒舍則以藝術美學作為餐飲和住宿體驗的品牌特色，並強化散客比重穩定旗下飯店平均房價及餐廳客源，對抗景氣循環的轉折點，在餐飲的部分，透過寒舍美饌卡提升顧客回流率與營收，發揮母雞帶小雞的經營綜效。（編輯：林沂鋒）1070411

延伸閱讀》六福皇宮將熄燈 房仲：旅館業仍有新品牌加入

延伸閱讀》集團去年慘虧逾10億 六福皇宮設停損點止血

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP