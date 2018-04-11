六福皇宮的眼淚 酒店存活要拚加值

六福旅遊集團旗下六福皇宮營收成長速度追不上連年上漲的租金，陷入長期虧損，將於2018年底熄燈。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北11日電）六福皇宮吹熄燈號，「六福公主」莊豐如淚崩泣訴，也敲響觀光產業警鐘。股市名人謝金河認為，加值才是酒店存活之道，飯店龍頭晶華近年也積極發展零售市場，創造額外營收。



六福旅遊集團旗下六福皇宮營收成長速度追不上連年上漲的租金，陷入長期虧損，昨天宣布將於今年底熄燈，六福一年將損失近新台幣12億元營收，占整體營收近4成，且依原合約未達成年度餐飲營業額，要付給國泰人壽約4億元的違約金。



股市名人謝金河今天在臉書發文，「六福集團攤開底牌，大家赫然發現單是六福皇宮去年就虧損2.4億元，他們感嘆國泰人壽年年調漲房租，已經讓她們生存不下去。其實同樣向國泰人壽租大樓營運最具代表性的是來來喜來登酒店，但是他們撐到現在。」



謝金河也舉例，飯店的經營，除了客房收入外，像晶華酒店餐飲服務收入已超過5成以上，晶華酒店附屬的故宮晶華，天祥晶華，甚至達美樂都賺錢。像礁溪老爺酒店可以把跑馬地古道、五峰旗瀑布、聖母山莊、聖母修道院納入，讓飯店服務的腹地變大。也建議牡丹灣應把阿朗壹古道及鵝鑾鼻道路自行車之旅納入。



他認為，「如何在酒店經營上不斷地加值？這可能才是酒店存活的必要之道。」





六福公主的眼淚！去年公告虧損10.29億的六福集團，10日召開記者會，宣布向國泰金控承租的六福皇宮不再續租，營運廿年的六福皇宮將落幕，將一生青春奉獻給六福皇宮的莊家小公主莊豐如忍不住淚崩，令人感到不捨。六福集團攤開底牌，大家赫然發現單是... 由謝金河發佈於 2018年4月10日





晶華公關副總經理張筠接受中央社記者訪問表示，晶華近積極發展零售市場，創造額外營收，「如果住房率已經百分百，餐廳每天客滿，要創造額外收入就是要靠外賣」，晶華近幾年發展粽子、月餅、牛肉麵等冷凍商品，並攜手館外虛實通路合作，也開發加值Shopping Card，成功抓穩市場消費脈動和電商趨勢，讓晶華品牌加值，以年菜為例，今年營業額成長率就高達120%。



業界人士坦言，「飯店光是住房率數字漂亮是不夠，國際品牌頂級酒店館內餐廳不會只有1家，坪效占比大，如果餐飲生意能做好，飯店不會虧錢。」



去年來台觀光人數達1073萬人次，創下新高，但高消費的來台商務客卻驟降。六福旅遊集團執行長莊豐如昨天對媒體表示，「國內觀光KPI一直講虛幻的數字，如何帶來真正有價值的產值？」



面對市場變化，晶華認為，多元化經營、競爭優勢是要點，企業獎勵旅遊（MICE團）雖然不多，但還是會找地方消費，如何從競爭對手勝出，是必須思考關鍵，晶華也因應韓籍旅客成長趨勢，聘用韓籍服務人員、配合政府有南向政策，前進泰國推廣業務，並布局穆斯林客群，更針對不同客層，發展平價品牌捷絲旅等。



雲品去年受惠併購效益，獲利創新高，雲品認為替消費者創造加值服務是關鍵，包括雲品酒店提供免費高鐵來回接駁、環湖巴士、免費Handy智慧手機等措施，是將一次旅客變成回流熟客的主要關鍵。



寒舍則以藝術美學作為餐飲和住宿體驗的品牌特色，並強化散客比重穩定旗下飯店平均房價及餐廳客源，對抗景氣循環的轉折點，在餐飲的部分，透過寒舍美饌卡提升顧客回流率與營收，發揮母雞帶小雞的經營綜效。（編輯：林沂鋒）1070411



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