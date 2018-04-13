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油價下週恐漲0.6元 估刷新40個月新高

發稿時間：2018/04/13 10:18

最新更新：2018/04/13 10:31

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中東地緣政治升溫，全球油價大漲。下週國內各式汽柴油每公升零售價可能刷新40個月來油價新高。（中央社檔案照片）中東地緣政治升溫，全球油價大漲。下週國內各式汽柴油每公升零售價可能刷新40個月來油價新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅娟台北13日電）中東地緣政治升溫，全球油價大漲，根據中油浮動油價機制估算，16日凌晨零時起，國內各式汽柴油每公升零售價可能各調漲新台幣0.6元，恐將刷新40個月來油價新高。

以此幅度計算，各式汽、柴油調整後的零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.2元。

國際油價今天漲跌互見，繼昨日創下近4年新高後，持續維持在近3年最高價位，石油輸出國家組織（OPEC）減產，供應量原本已經下滑，市場更加憂心中東緊張情勢升溫，將影響原油供應。

中油指出，由於中東地緣政治動盪再起疑慮，加上俄羅斯不排除和OPEC進行無限期減產合作，導致油價上漲。

依中油浮動油價機制估算，截至12日止，原油指標7D3B每桶67.97美元，上漲2.08美元，新台幣兌美元匯率為29.215，較上週貶值7分。估計16日凌晨零時起，國內各式汽柴油每公升零售價可能調漲新台幣0.6元。實際油價待中油15日中午公布。（編輯：張均懋）1070413

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