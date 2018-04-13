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新版TPP大解密 少了美國重要性依舊

發稿時間：2018/04/13 15:12

最新更新：2018/04/13 15:31

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美國總統川普入主白宮後，迅速退出跨太平洋夥伴協定。（中央社檔案照片）美國總統川普入主白宮後，迅速退出跨太平洋夥伴協定。（中央社檔案照片）

（中央社東京13日綜合外電報導）美國總統川普入主白宮後，迅速退出跨太平洋夥伴協定（TPP），使TPP前景陷入混沌，剩下的11個成員國如今已簽署新版TPP，即使少了最大成員國美國，這項協定重要性依舊。

彭博報導，在日本首相安倍晉三及澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）等人力挽狂瀾下，歷經連串爭議後，終就新版TPP達成共識，沒讓這項協定胎死腹中。

新版TPP將在區域間注入經濟及政治動能，更為包括中國大陸在內的另一樁談判中協定帶來威脅，美國甚至表示可能重返TPP。

● 什麼是新版TPP？

舊版TPP如今有了新名稱「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP），和2015年的最初版本差異其實不大，內容包括將自由貿易規則擴及農業和服務業以外領域、廣納數位經濟，並且加強保護智慧財產。

不過某些基本要素在新版中喊停，包括收回投資人對政府的訴訟權，著作權期效也將不再如過去所訂需要展延。

● 有誰參與？何時生效？

過去參與TPP談判的澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南等11國貿易部會首長，3月8日已在智利簽署CPTPP。

至少6國，也就是一半的締約國必須批准這項協定，以使其生效。日本希望能在2019年通過協定。

● 新版TPP帶來哪些經濟影響？

11個成員國涵蓋全球經濟約13%的生產總值（GDP），略高於美國24.5%的一半。不過根據早稻田大學浦田秀次郎教授分析，在2030年前，每一成員國的國民收入可望平均增長約1%。

● 其他國家可否加入？

可以。TPP是一樁開放的協定，保有讓其他國家參與的彈性。泰國、印尼、南韓、菲律賓及台灣，甚至英國都曾表示有興趣加入。

● 美國會加入嗎？

不一定，得看川普的意思。川普在1月時說，「假如我們能夠達成遠比過去要好的協議」，他願意重新加入TPP。他4月12日告訴美國國會，正考慮回鍋TPP。

● 日本在新版TPP中的角色？

作為當前成員國間最大經濟體，日本不斷積極說服各國持續推動協定，比如主辦大多數會談等。其中一個重要原因是安倍對美國重返TPP懷抱期待。

隨著美國在亞太地區的影響力漸減，日本正尋求捍衛區域內遵照規矩的經濟秩序，以和日漸壯大的中國抗衡。

● 中國會加入新版TPP嗎？

中國向來對加入TPP顯得不是特別有興趣，且至今仍在為「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）進行談判。假如TPP談判破局，而16國參與的RCEP生效，中國將鞏固區域內主導權；反之則得和TPP主導國日本較勁。

● RCEP現狀如何？

即便RCEP內容不及TPP廣泛，但自2013年展開首輪會談以來，談判人員仍在為取得進展煞費苦心。幾度談判破局後，印度和東南亞國協國家1月達成共識，「2018年將為迅速拍板加倍努力」。菲律賓貿工部長羅培茲（Ramon Lopez）去年曾說，可望於2019年簽署RCEP。（譯者：梁元齡/核稿：劉文瑜）1070413

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