/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 潘文忠敘利亞黑鷹六福皇宮

林子偉連兩場敲2安 紅襪創開季最佳戰績

>rss

林子偉連兩場敲2安 紅襪創開季最佳戰績

發稿時間：2018/04/15 04:55

最新更新：2018/04/15 04:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）美國職棒MLB波士頓紅襪台灣野手林子偉，本季第2度先發，再次繳出單場2安好表現。紅襪以10比3擊敗巴爾的摩金鶯，拿下3連勝，隊史開季最佳戰績推進至12勝2敗。

紅襪今天主場迎戰金鶯，林子偉擔任先發第9棒，鎮守游擊，單場4打數擊出2支安打，跑回一分。紅襪此役共擊出15支安打，連7戰至少得6分，打線近況火熱，使紅襪戰績穩居美國聯盟東區龍頭。

林子偉昨天單場2安，今天延續手感，2局下首次登場打擊，面對金鶯先發右投柯布（Alex Cobb），擊出中右外野方向平飛一壘安打。

4局下，林子偉再從柯布手中敲出中外野方向一壘安打，將隊友李昂（Sandy Leon）送上二壘。兩人隨後進占二、三壘，並靠著班奈坦迪（Andrew Benintendi）補上安打，雙雙跑回本壘得分。

5局下，一出局，二、三壘有人情況下，林子偉面對金鶯中繼右投卡斯楚（Miguel Castro），擊出游擊方向強勁飛球遭接殺，三壘跑者布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）因提前起跑，離壘過遠，遭封殺出局。這記雙殺打瓦解紅襪當局攻勢。

7局下，林子偉面對金鶯左投哈特（Donnie Hart），擊出三壘方向強勁滾地球，金鶯三壘手瓦倫西亞（Danny Valencia）接球時發生失誤，林子偉站上一壘。

此役是林子偉大聯盟生涯第6次單場至少擊出2支安打，本季打擊率維持5成。除守備穩健，林子偉打擊實力逐漸發揮，成為紅襪後段棒次不可忽視的角色。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽前表示，林子偉擁有爭冠球隊所需的守備，在打擊方面，選球愈來愈有耐心，就算球數落後也能擊出安打，表現值得肯定。

日前因觸身球傷到右手腕的紅襪強棒拉米雷斯（Hanley Ramirez）今天歸隊，1局下便轟出飛越芬威球場左外野「綠色怪物」的2分砲，單場擊出2支安打，進帳3分打點，顯示傷勢沒有大礙。

但壞消息是，打擊近況極佳的開路先鋒貝茲（Mookie Betts），1局下衝回本壘時撞傷左膝，提前於4局退場。X光檢查顯示貝茲左腳挫傷，他被列入逐日觀察名單。（編輯：劉學源）1070415

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP