顧立雄：登陸金融業差異化管理 防一窩蜂西進風險

中國大陸宣布金融開放，金管會主委顧立雄在接受中央社專訪時表示歡迎，但也特別提醒台灣金融業，雞蛋不要放在同個菜籃裡。中央社記者徐肇昌攝 107年4月15日
金管會主委顧立雄專訪（中央社記者邱柏勝台北15日電）中國大陸宣布金融開放，金管會主委顧立雄肯定，但他提醒台灣金融業，雞蛋不要放在同個菜籃裡，金管會將對尚未登陸業者進行「差異化管理」，系統性控管，避免一窩蜂西進產生風險。
對已中斷3年的兩岸金融三會「首長層級」會晤，顧立雄坦言，目前仍僅在「工作層級」上互動，他期盼未來雙方能在「互惠互利」前提下展開溝通。
中國大陸近日公布一連串金融開放措施，顧立雄接受中央社專訪時指出，要分別從已經前往大陸布局以及尚未登陸的業者兩部分來看；其中，對已經登陸的業者而言，大陸金融開放措施能讓目前已在中國大陸布局的台灣金融業，有大展拳腳的機會，他說，「這部分我抱持比較positive的態度」，也可以理解業者因應市場競爭的投資。
不過，另一方面，對於尚未在大陸布局的台灣金融業登陸問題，顧立雄則持保留態度。他說，金管會仍會進行「差異化管理」，做系統性的控管，以避免金融業一窩蜂西進。
顧立雄認為，「台灣金融業對中國的曝險，一直有很多人關注；且相關業務是否會因為進展太快、太多，而有產生風險的可能性，仍需要觀察」。
顧立雄表示，中國金融市場已逐步成熟，也相當競爭，「你要進去，也必須知道你的利基在哪裡」；他強調，銀行保險業還是要特別注意多元布局，「不要把雞蛋放在同個菜籃裡」。
顧立雄進一步指出，中國雖已公布12項金融開放措施，但細節尚未公布，相關程序至今仍不清楚，且金融業在兩岸都屬於特許行業，「不是對方說開放，你跑去就會允許你經營」。因此金管會雖歡迎中國的金融開放措施，但還要等細節出來才會做進一步評估。
此外，有關保險業登陸問題，顧立雄也說，兩岸的環境不同，保險業到中國大陸布局「要慎思」，不要以為台灣經驗可以直接複製，最好要先做市場調查跟評估。
對兩岸金融三會「首長層級」會晤，顧立雄說，由於目前兩岸金融業在台灣與大陸皆設有據點，但由於金融特許行業性質，身為金融監理機關，無可避免得到對岸做必要檢查，若雙邊金融監理機關能展開交流，對於落實金融監理也有幫助。
中國人民銀行行長易綱日前公布12項金融開放措施，主要落實「內外資一視同仁」，包含取消銀行與金融資產管理公司的的外資持股比例限制、允許外資銀行同時設立分行和子行證券公司、基金公司和信託公司的外資持股比例上限調整為51%，3年後不再設限。
此外，中國人行在今年底前，除將大幅擴大外資銀行業務範圍外，也鼓勵在信託、金融租賃、汽車金融、貨幣經紀、消費金融等銀行業金融領域引入外資，對商業銀行新發起設立的金融資產投資公司和理財公司的外資持股比例不設上限。（編輯：林孟汝／林淑媛）1070415
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