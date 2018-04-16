台股今年遭外資大賣31億美元 居亞股之冠

外資上週持續賣超亞股，今年以來新興亞股遭賣超近62億美元，其中一半賣超集中在台股。（中央社檔案照片）
（中央社記者田裕斌台北16日電）外資上週持續賣超亞股，今年以來新興亞股遭賣超近62億美元，其中一半賣超集中在台股，台股今年以來遭外資賣超超過31億美元，居亞股之冠。
中國信託投信表示，國際金融市場上週出現戲劇性轉變，市場擔憂美中貿易摩擦升級之際，中國大陸國家主席習近平在博鰲亞洲論壇中表達改善雙方貿易失衡的善意，但敘利亞化武攻擊卻讓美國加重對俄羅斯的制裁，美、英、法3國等聯手空襲敘利亞，中東緊張情勢升溫，國際金融市場短期恐不安寧。
中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說，台股上週隨著國際股市走揚拉抬出現反彈，但內資扮演了撐盤要角；3大法人中，自營商與投信支撐買氣，但外資大幅流出，形成土洋對作不同調的情形，若國際變數未除、外資沒有歸隊，預估大盤短期維持橫向整理。
周俊宏指出，中東緊張氣氛升高，市場反應平淡，美股盤後期貨盤仍是走揚，政治局勢變化對金融市場形成短期波動，企業基本面的影響不大，市場焦點將回歸到基本面。
摩根亞太入息基金產品經理張致寧則表示，國際資金對亞股的喜好度暫不若去年鮮明，不過從歷史經驗來看，一旦市場恢復平靜，資金將重新回流具基本面的亞洲股市，配合美國股市本益比已來到歷史新高區間，反觀亞洲股市現階段本益比僅落在長期平均水準，受惠景氣增長、美元偏弱，看好資金仍將回補價值面具吸引力的亞股。
張致寧認為，企業獲利仍是亞洲股市很好的保護與支撐，市場預期今、明兩年亞洲獲利可望維持雙位數成長，配合今年亞洲企業的獲利上修家數正式超越下修家數，獲利上調趨勢不變，有利延續這波亞股漲勢。（編輯：李信寬）1070416
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