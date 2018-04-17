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財部雙反調查5項陸製鋼品 爭取美豁免關稅

發稿時間：2018/04/17 18:10

最新更新：2018/04/17 18:53

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財政部17日宣布，對中國大陸產製銷台5項鋼鐵產品展開反補貼及反傾銷調查。圖為示意圖。（圖取自pixabay圖庫）財政部17日宣布，對中國大陸產製銷台5項鋼鐵產品展開反補貼及反傾銷調查。圖為示意圖。（圖取自pixabay圖庫）

（中央社記者邱柏勝台北17日電）美國依貿易擴張法調高鋼鐵產品輸美關稅，為向美爭取納入豁免關稅籌碼，及保障台灣業者權益，財政部今天宣布，對中國大陸產製銷台5項鋼鐵產品展開反補貼及反傾銷調查。

關務署副署長謝鈴媛表示，美國依貿易擴張法，調高鋼鐵產品輸美關稅稅率25%，台灣未在首波豁免國家名單；歐盟也對26項鋼鐵產品展開防衛措施調查。為避免中國大陸將其鋼鐵製品傾銷輸入台灣，藉以去化產能，並損及台灣業者利益，且為爭取台灣輸美鋼鐵產品獲得關稅豁免，經濟部與相關部會開會後，認為對中國鋼鐵產品確有發動傾銷或補貼調查的必要。

謝鈴媛進一步指出，根據財政部關稅稅率審議小組11日審議會議結論，中國大陸銷台5項鋼鐵製品已達補貼、傾銷及損害台灣產業的合理懷疑，符合展開調查要件，決議進行調查。

謝鈴媛解釋，所謂反補貼，指的是國家對企業進行很多形式的財務補助，例如提供優惠貸款，中國對於出口收匯（賺取外匯）多的大企業，給予更優惠的貸款利率；國家開發銀行也透過「以債換股」方式扶植鋼鐵公司，此外，包含免除營業稅、免費取得土地使用權等，都讓中國的鋼鐵業者得以用低於其他國家的成本，生產鋼鐵產品。

謝鈴媛強調，台灣無意捲入美中貿易戰，但為向美國爭取豁免鋼鐵製品關稅，向美方提出中國製品不會從台灣轉進美國的保證；以及避免中國低價出口鋼鐵製品至台灣，損害台灣廠商權益，因此決議展開雙反調查。

謝鈴媛指出，財政部已移請經濟部，就中國產製5項鋼鐵製品對台灣產業造成損害進行調查。反補貼與反傾銷要成立，必須符合3要件，首先是確定中國對相關產品確有補貼或傾銷事實，其次是確實對本國業者造成損害，最後是補貼與傾銷及損害間存有因果關係。

依法，經濟部應於接獲通知隔日起40日內，將初步調查結果通知財政部，若經認定有損害台灣產業者，財政部應於接獲經濟部通知隔日起70日內，作成有無補貼或傾銷的初步認定，屆時，並將決定是否臨時課徵平衡稅及反傾銷稅。

財政部補充說明，5項鋼鐵產品中，特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不銹鋼冷軋鋼品目前已課徵反傾銷稅，因此僅進行反補貼調查。如利害關係人欲就涉案貨物範圍或公告內容表示意見或提供資料，請於公告日起20日內將書面資料正本送達關務署。（編輯：林興盟）1070417

防陸鋼鐵傾銷 經濟部展開產業損害調查

（中央社記者廖禹揚台北17日電）財政部今天宣布對中國大陸產製銷台5項鋼鐵產品，展開反補貼及反傾銷調查，經濟部官員表示，今天已收到公文，已著手進行調查，爭取在5月27日前提出產業損害初步調查。

美國對鋼鋁製品祭出25%高關稅，台灣未列入首波豁免國家名單，同時歐盟也對26項鋼鐵產品展開防衛措施調查；為避免中國大陸將鋼鐵產品傾銷輸入台灣，藉以去化產能，損及台灣業者利益，並持續爭取台灣輸美鋼鐵產品獲得關稅豁免，財政部今天宣布對中國大陸產製銷台5項鋼鐵產品，展開反補貼及反傾銷調查。

財政部關務署副署長謝鈴媛今天表示，根據財政部關稅稅率審議小組11日審議會議結論，中國大陸銷台5項鋼鐵製品已達補貼、傾銷及損害台灣產業的合理懷疑，符合展開調查要件，決議進行調查。

經濟部官員說明，根據法規，財政部發布公告後會移請經濟部貿易調查委員會進行產業損害的初步調查，而經濟部今天已收到財政部公文，必須在接獲通知隔日起40日內，將初步調查結果通知財政部。

貿調會將邀集工業局、國際貿易局、財政部關務署等相關單位，及產業、財務領域專家參與調查工作小組，針對民國104年至107年度資料進行調查。官員表示，雖然法規定有申請延長機制，但因此案較緊急，會爭取在40天內，也就是5月27日前針對台灣產業是否受到涉案產品損害提出報告。

根據財政部說明，5項鋼鐵產品中，特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不銹鋼冷軋鋼品目前已課徵反傾銷稅，因此僅進行反補貼調查。如利害關係人欲就涉案貨物範圍或公告內容表示意見或提供資料，請於公告日起20日內將書面資料正本送達關務署。（編輯：楊凱翔）1070417

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