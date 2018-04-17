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IMF：台灣今年經濟成長1.9%

發稿時間：2018/04/17 21:06

最新更新：2018/04/17 22:05

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國際貨幣基金（IMF）17日公布世界經濟展望春季報告，預估今、明兩年台灣的經濟成長率估值分別為1.9%及2.0%。（中央社檔案照片）國際貨幣基金（IMF）17日公布世界經濟展望春季報告，預估今、明兩年台灣的經濟成長率估值分別為1.9%及2.0%。（中央社檔案照片）

（中央社記者鄭崇生華盛頓17日專電）國際貨幣基金（IMF）今天公布世界經濟展望春季報告，預估今、明兩年台灣的經濟成長率估值分別為1.9%及2.0%。

與2017年10月時的報告相較，IMF對台灣2018年經濟成長率的預估相同、為1.9%，2019年經濟成長率估值則是2.0%。

IMF預估，南韓2018、2019兩年經濟成長率分別為3.0%、2.9%，新加坡今年經濟成長率估值則為2.9%、明年是2.7%，香港則是亞洲四小龍之首，今、明兩年經濟成長率預估分別為3.6%與3.2%。

與另外3個經濟體相比，台灣今、明兩年的經濟成長率在亞洲四小龍中敬陪末座。

至於中國大陸，國際貨幣基金則維持今年1月的估值，預估大陸今年經濟成長率為6.6%，明年為6.4%。（編輯：郭中翰）1070417

IMF估台經濟成長1.9% 經濟部：注意不確定因素

（中央社記者廖禹揚台北17日電）國際貨幣基金（IMF）估台灣今、明年經濟成長率1.9%及2%；經濟部說，依全球景氣穩定復甦態勢，加上新興產品應用挹注，台灣應可維持成長，但仍須注意美中貿易戰等不確定因素。

IMF公布世界經濟展望春季報告，預估今、明年台灣的經濟成長率估值分別為1.9%及2.0%，與去年10月報告持平；明年經濟成長率預估值為2%，在亞洲4小龍（台灣、韓國、香港及新加坡）敬陪末座。

經濟部官員表示，依全球經濟趨勢，景氣仍在復甦軌道上，在全球景氣出現反轉前，應不會有太大變動，加上顯示卡、車用電子等新興產品應用需求活絡，成為意料之外的經濟發展動能。

IMF去年10月報告將台灣去年經濟成長率上調為2%，今年是否可能有上調機會？官員表示，台灣經濟維持正成長應沒問題，但是否可能上調，仍有其他變動因素須注意，如近期美中貿易戰升溫，如果相關制裁措施實際執行，勢必造成衝擊，但目前仍無法確定影響範圍，須持續密切注意。（編輯：李明宗）1070417





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