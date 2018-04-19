499吃到飽戰火再燒 電信五雄撩落去

電信三雄日前針對軍公教推出499吃到飽，不只再度下殺吃到飽門檻，還推網內語音免費。（中央社檔案照片）
（中央社記者江明晏台北19日電）4G吃到飽戰爭續延燒，電信三雄日前針對軍公教推出499吃到飽，不只再度下殺吃到飽門檻，還推網內語音免費；亞太電信今天宣布加入戰局，不限軍公教，推出快閃499雙飽方案。
電信業近年4G低價吃到飽競爭趨勢持續，在競爭壓力驅使下，5大電信呈現「敵不退、我不退」的僵局，儘管電信高層頻頻喊話休兵，資費戰出招卻也不手軟。
中華電信再度在4G吃到飽市場點燃戰火，4月針對國內龐大軍公教人員推出的499元限定雙飽方案，可不限速上網吃到飽，又能網內互打，至月底截止。
台灣大哥大與遠傳電信也相繼跟進，台灣大表示，短期對企業用戶提供499軍公教警方案，後續將視競爭狀況而定；遠傳也不畏戰，同樣推出軍公教499吃到飽方案，至月底截止。
不讓電信三雄專美於前，亞太電信今天發布新聞稿宣布，全通路推出雙飽限時快閃優惠活動，自4月20日起至5月1日止，新申辦或攜碼雙飽單門號方案，只需簽約12期，可享月租費對折優惠499元不限軍公教等特定身分，但申辦時須收取設定費300元，1證限申請1門，合約內不可過戶。
而在業界可稱為低價吃到飽「始祖」的台灣之星，目前4G上網與網內互打均免費的雙飽方案限速21M最低門檻為288元，網路門市自由配為399元，不限速家族省方案則為499元。截至今年3月底總用戶數已達205萬戶，年增率21%，連續43個月攜碼淨流入，穩坐連續15個月攜碼冠軍寶座。（編輯：張良知）1070419
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