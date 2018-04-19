/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 麻疹史瓦濟蘭吳茂昆中選會
>rss

Facebook在台加碼資源 聚焦3大主軸

發稿時間：2018/04/19 19:19

最新更新：2018/04/19 20:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
Facebook（臉書）台灣及香港總經理余怡慧19日接受中央社專訪說，Facebook在台灣持續投入資源，今年將聚焦3大主軸，包括培育更優秀的社群領袖、幫助企業拓展生意、培育科技人才。中央社記者吳家豪攝 107年4月19日Facebook（臉書）台灣及香港總經理余怡慧19日接受中央社專訪說，Facebook在台灣持續投入資源，今年將聚焦3大主軸，包括培育更優秀的社群領袖、幫助企業拓展生意、培育科技人才。中央社記者吳家豪攝 107年4月19日

（中央社記者吳家豪台北19日電）Facebook（臉書）台灣及香港總經理余怡慧今天接受中央社專訪表示，在台灣持續投入資源，今年將聚焦3大主軸，包括培育更優秀的社群領袖、幫助企業拓展生意、培育科技人才。

余怡慧今年1月接任Facebook台灣及香港總經理，今天首度接受媒體專訪。她在Facebook任職4年，先前擔任Facebook大中華區行業總經理，幾乎都待在香港，這次轉換新角色，她坦言很興奮回到Facebook相當重視的台灣市場。

談到今年台灣業務展望，余怡慧表示，Facebook的使命是建立社群力量，讓世界更開放、連結更緊密；Facebook全球用戶超過20億人，台灣用戶超過1800萬人，希望透過Facebook平台能建立更好的社群，產生更有意義的連結。

她認為台灣是充滿機會、人才與熱情能量的地方，有很好的品牌、產品及服務，需要世界更多關注，因此在地企業與商家該思考如何提高知名度，讓全世界看到；為此Facebook將聚焦3大主軸，各有不同的重要項目將在台灣啟動。

首先，Facebook希望緊密連結人們，產生正循環。余怡慧透露，Facebook台灣用戶的互動率在亞洲名列前茅，許多媽媽社團或公益團體一直在Facebook平台上傳遞正能量，因此Facebook今年將首度在台灣舉辦社群高峰會，邀請台灣熱門社群領袖參加，幫助他們更了解Facebook工具，培養更多優秀的社群領袖。

她接著表示，第二個主軸是連結企業，拓展事業版圖，讓台灣品牌閃耀國際。目前全球超過7000萬企業都有Facebook粉絲專頁，超過6600萬人連結到一個以上的台灣企業專頁，是很強大的連結力量。

余怡慧說，Facebook去年在台灣推出Made by Taiwan計畫，今年會擴大舉辦；另外將透過#SheMeansBusiness活動，培育更多女性企業家；Facebook也計畫進入更多城市，指導台灣中小企業及在地商家如何使用Facebook拓展生意。

余怡慧指出，今年台灣發展方向的第三個主軸是連結創意與創新科技人才。Facebook去年推出Blueprint認證廣告專家的線上學習課程，今年會舉辦一系列的線上論壇；預計5月後將在台灣啟動科技創新系列研討會，邀請世界各地的Facebook資深工程師到台灣與在地人才交流，並強化台灣開發者社群連結。

談到在工作之餘如何放鬆，余怡慧坦言，她的舒壓方法很多，旅遊是其中之一；Facebook鼓勵追求工作與生活的平衡，希望員工不只有工作成功，而是包括家人在內的生活也要兼顧，才是真正的成功。

余怡慧透露，她承諾家人，每年會一起進行一次長途旅遊，今年想在台灣露營或環島，已準備好所有露營裝備，也買了台灣品牌自行車，希望很快能體驗。（編輯：林興盟）1070419

Facebook（臉書）台灣及香港總經理余怡慧19日接受中央社專訪說，Facebook鼓勵員工追求工作與生活的平衡，她今年想在台灣體驗露營，已準備好所有的露營裝備。中央社記者吳家豪攝 107年4月19日Facebook（臉書）台灣及香港總經理余怡慧19日接受中央社專訪說，Facebook鼓勵員工追求工作與生活的平衡，她今年想在台灣體驗露營，已準備好所有的露營裝備。中央社記者吳家豪攝 107年4月19日

延伸閱讀》Facebook有新彩蛋 怎麼用星星特效報你知

延伸閱讀》Facebook培訓計畫開跑 強化數位行銷

延伸閱讀》Facebook個資比想像多 部落客實測14年前資料都還在

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： Facebook臉書
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP