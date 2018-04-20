比特幣擬納管 11月底前機制出爐

為宣示金融業支持國家政策，落實防制洗錢與打擊資恐的心，金融總會20日舉辦金融業洗錢防制暨打擊資恐誓師大會。圖中為金融監督管理委員會主委顧立雄，左6為法務部長邱太三。中央社記者蔡怡杼攝 107年4月20日