賴清德與新創業者座談 提3大重點

行政院展開「與產業交流互動」系列行程，首場「院長與新創夥伴互動交流座談」20日下午在台北三創園區登場，行政院長賴清德親自出席，與新創業者對話。中央社記者郭日曉攝 107年4月20日

（中央社記者吳家豪台北20日電）行政院長賴清德今天參加新創夥伴互動交流座談，提出3大重點，第一是代表政府用行動支持新創產業；第二是讓大家了解政府政策；第三是讓施政更貼近需求，才有成功機會。



賴清德在座談開場表示，今天出席的業者都是新創產業的佼佼者，在場每一家都是準「獨角獸」（估值達10億美元以上的新創企業），可以用「頭角崢嶸」來形容；他認為扶植獨角獸固然重要，但是螞蟻雄兵也很重要。



賴清德說，行政院在國家發展委員會、金融監督管理委員會、經濟部的共同合作下，提出優化新創事業投資環境方案，藉此培育人才、進行法規調適，讓政府成為新創業者的夥伴，攜手新創業者一起走向國際。



他強調，新創產業不僅是年輕人築夢的園地，也是台灣產業轉型非常重要的領域；過去台灣透過實力堅強的製造業，讓台灣走進個人電腦（PC）領域，但是有相當長時間停留在價格競爭，錯過了網際網路與行動商機，現在台灣絕不能再錯過人工智慧、雲端運算、大數據、自駕車、物聯網等產業，否則台灣勢必在未來經濟發展上會更加困難。



賴清德說，他相信台灣有許多優異人才，法規也非常完善，足以保護智慧財產權，而且台灣幾十年來的努力，在人工智慧、大數據、雲端運算、虛擬實境、物聯網等打下的基礎，足以提供台灣年輕人在新創上有很好的發揮空間。



賴清德更指出，今天他與新創業者座談的重點，第一是代表政府用行動支持新創產業，第二是讓大家知道目前政府政策是什麼，他認為發展經濟不能由上而下，「不能唱獨角戲」，需要跟大家合作；第三是要傾聽大家的心聲，讓政府施政更貼近大家需求，才有合作空間與成功機會。



行政院發言人徐國勇受訪表示，新創業者從創意萌芽到成為獨角獸的過程中，資金方面可能需要政府的幫助，事實上政府不僅提供天使基金，也提供很多新創基地與研發協助，因此他對於台灣能產生獨角獸，有相當的信心。（編輯：楊凱翔）1070420





行政院長賴清德（前中）20日與新創業者交流座談，提出將代表政府用行動支持新創產業、要讓大家了解政府政策，以及讓施政更貼近需求等3大重點。中央社記者郭日曉攝 107年4月20日

行政院長賴清德（前中）20日參加新創夥伴互動交流座談，肯定出席業者都是新創產業佼佼者，並表示政府將成為新創業者夥伴，攜手新創業者一起走向國際。會後賴清德並與出席業者代表等人合影留念。中央社記者郭日曉攝 107年4月20日

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