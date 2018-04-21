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大谷翔平商機發燒 日本觀光客湧向天使主場

發稿時間：2018/04/21 10:13

最新更新：2018/04/21 10:32

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「二刀流」球星大谷翔平在美國職棒MLB發光，日本觀光客與僑民正把安那罕的天使球場當成朝聖景點。（檔案照片／共同社提供）「二刀流」球星大谷翔平在美國職棒MLB發光，日本觀光客與僑民正把安那罕的天使球場當成朝聖景點。（檔案照片／共同社提供）

（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）「二刀流」球星大谷翔平在美國職棒MLB發光，日本觀光客與僑民正把安那罕的天使球場當成朝聖景點。成群的日本人湧進球場，有人第一次踏上美國，從機場直接殺到球場。

年僅23歲、身材高大，兼具投球與打擊的稀世身手，大谷翔平去年季後加盟天使之後，開季連3場全壘打加上2場勝投，不只在美國棒壇掀起話題，更是同胞心中的驕傲。

路透社報導，旅居南加州30年的遠藤太郎（音譯）說：「特別是等到夏天到來，天使隊將會賺到更多觀光客的錢。」他帶了兩名家鄉朋友來看球，還說「這裡天氣很棒，距離日本又近」。

天使球場內，大谷翔平球衣才剛上架就被一掃而空，此外一款有四條手臂的搖頭公仔，集大谷翔平投球與打擊的英姿於一身，也可望成為最熱銷的商品。

一款有四條手臂的搖頭公仔，集大谷翔平投球與打擊的英姿於一身，也可望成為最熱銷的商品。（圖取自Sports Fan Island網站 www.sportsfanisland.com）一款有四條手臂的搖頭公仔，集大谷翔平投球與打擊的英姿於一身，也可望成為最熱銷的商品。（圖取自Sports Fan Island網站 www.sportsfanisland.com）

遠藤說，大谷翔平追隨了日本前輩長久建立的傳統，「無縫接軌」轉戰大聯盟舞台，如野茂英雄、松井秀喜與鈴木一朗。

遠藤說：「我尊敬每一位，因為他們英文沒有說得很好，卻還願意來到美國打球。我感覺很驕傲，因為我就像他們一份子，我也是來到美國追尋成就。」

25歲的西田正明（音譯）是東京人，第一次踏上美國，機場下飛機之後直接殺到球場，手上拿著自製的大谷翔平看板。他眼睛發亮地說:「日本超級球員。加油大谷。」他打算看完天使3場比賽之後就回日本。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）學生水野知清（音譯）到美國約10年，就算原本對棒球沒興趣，大谷的超人氣也使他想要買票進場，「因為大谷在這裡，我們決定來看看，欣賞他打球」。

村石正之（音譯）從日本遷居南加州約17年，頭上戴著全新的天使棒球帽，他說因為對大谷翔平的熱愛，使他從道奇球迷變成天使球迷，「我一直都支持道奇，但今年為了大谷，我希望天使也打得不錯」。

村石正之住在托蘭斯（Torrance）附近。托蘭斯是全美第2多日裔美國人聚居的地方，也是本田汽車北美總部的所在地，去年以前豐田汽車的北美總部也設在這裡。

村石正之說，大谷翔平的成功，拉近了旅美日本人與家鄉之間的距離，「這是一個很好的理由，讓我們重新與許多家鄉的朋友及家人連繫」。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070421

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