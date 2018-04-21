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今年報稅6大變革 上班族退休族都受惠

發稿時間：2018/04/21 16:30

最新更新：2018/04/21 17:18

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今年報稅6大變革 上班族退休族都受惠

聰明報稅專題報導（中央社記者邱柏勝台北21日電）5月報稅即將到來，會計師整理出今年綜所稅申報6大變革，包含免稅額、所得級距與退職所得課稅門檻調高，基本生活費不課稅，以及公益出租人可享每月租金收入免稅額1萬元。

免稅額調高

安永（EY）會計師林志翔指出，所得稅免稅額及課稅級距遇消費者物價指數（CPI）較上次調整年度指數上漲累計達3%以上時，將按上漲幅度調整。因此民眾今年申報民國106年度綜所稅時，免稅額已從新台幣8萬5000元調升至8萬8000元；滿70歲以上，免稅額則由12萬7500元調高為13萬2000元。

課稅級距調高

原先所得淨額在52萬元以下，適用所得稅率為5%，今年調高為54萬元以下；超過54萬元、121萬元以下，適用稅率12%；超過121萬元、242萬元以下，適用稅率20%；超過242萬元、453萬元以下，適用稅率30%；超過453萬元、1031萬元以下，適用稅率40%；超過1031萬元者，適用稅率45%。各稅率級距調幅，分別為2萬元、4萬元、7萬元、13萬元及31萬元。

退職所得免稅門檻調高

以一次領取退休金者為例，退休金總額在18萬元乘以「退職時服務年資」的金額以下者，所得額為0，意即工作滿20年退休的上班族，其一次領取退休金的免稅額為360萬元（18萬x20年=360萬）。

至於分期領取退職金的民眾，以全年領取總額，減除78萬1000元後的餘額為所得額。換言之，退休族的全年月退俸累計未超過78萬1000元，且無其他來源所得，就不用申報綜所稅。

基本生活費不課稅

而為配合「納稅者權利保護法」上路，基本生活費將不課稅，因此民眾在申報106年度綜合所得稅時，如果家戶「基本生活費所需費用（每人16.6萬元）」超過所得稅法規定免稅額、一般扣除額及薪資所得特別扣除額合計數，得自綜合所得總額中減除。

安侯建業（KPMG）會計師游雅絜舉例，納稅義務人一家6口，與配偶中僅一人有收入，年薪為150萬元，另扶養2名未成年子女及2位年滿70歲直系尊親屬，其基本生活費為99.6萬元（16.6X6=99.6），採標準扣除額後相關扣免額為92.4萬元，則納稅義務人可自綜合所得總額中減除7.2萬元（99.6-92.4=7.2）。

增加綜合所得稅聲明事項表

另外納保法也規定，納稅義務人報稅時有應揭露的事項，應將事實與金額另填報「綜所稅聲明事項表」，並檢附相關證明文件，一併申報。

公益出租人租稅優惠

因應新版住宅法「公益出租人」制度，房屋所有權人出租房屋做公益使用，或租給領有政府租金補貼的承租人，可享租稅優惠。

林志翔表示，公益出租人的租賃所得，每屋每月租金收入免稅額度，以不超過1萬元為限，再檢具扣除必要損耗及費用後的餘額為租金所得；住宅出租期間的租金所得，若無法提具確實證據，可依租金收入的60%計算。（編輯：林孟汝）1070421

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