499吃到飽專案傳不限軍公教 電信三雄全否認

由中華電率先推出的軍公教月租費新台幣499元「4G上網吃到飽」傳出資格解禁，且台灣大、遠傳也開放全民申辦，不過電信三雄均否認。（圖取自pixabay圖庫）
（中央社記者田裕斌台北21日電）由中華電率先推出的軍公教月租費新台幣499元「4G上網吃到飽」、「網內互打免費」的「雙飽」方案傳出資格解禁，且台灣大、遠傳也開放全民申辦，不過電信三雄均否認。
中華電行動分公司總經理陳明仕表示，目前「公教雙飽」方案還是僅適用於公教人員，沒有開放給非公教人員族群，主要是因為軍公教不但穩定，且貢獻度較高，要是開放「通通都來怎麼辦？」
遠傳及台灣大的發言管道也都表示，目前針對軍公教推出的「雙飽」方案，資格與過去相同，都需出示軍公教證明；目前僅亞太電信全通路推出雙飽限時快閃優惠活動，一開始就不限制僅軍公教才能辦理。
這波電信業者大搶龐大公教族群客源的公教人員方案在4月初由中華電信點燃戰火，再度將吃到飽門檻壓到500元有找，並逼得台灣大、遠傳全面跟進，亞太電信在20日宣布加入戰火，且不限軍公教身份都可申辦。
至於強推低價吃到飽的台灣之星，目前4G上網與網內互打均免費的雙飽方案限速21M最低門檻288元，網路門市自由配399元，不限速家族省方案則為499元，截至今年3月底，已經吸引205萬名用戶加入。（編輯：林孟汝）1070421
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