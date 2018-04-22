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台灣花滑少女新星丁子涵 在法出賽奪冠

發稿時間：2018/04/22 10:19

最新更新：2018/04/22 10:35

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zoom in 在台灣，花式滑冰選手人數相對其他運動較少，但這兩年出現一顆新星。12歲的丁子涵在法國少年女子組賽事中奪冠，她正逐步累積經驗，爭取登上更大的賽場。中央社記者曾依璇巴黎攝 107年4月22日在台灣，花式滑冰選手人數相對其他運動較少，但這兩年出現一顆新星。12歲的丁子涵在法國少年女子組賽事中奪冠，她正逐步累積經驗，爭取登上更大的賽場。中央社記者曾依璇巴黎攝 107年4月22日

（中央社記者曾依璇巴黎21日專電）在台灣，花式滑冰選手人數相對其他運動較少，但這兩年出現一顆新星。12歲的丁子涵今天在法國少年女子組賽事中奪冠，她正累積國際經驗，爭取登上更大的賽場。

每年在巴黎西郊庫爾布瓦市（Courbevoie）舉辦的Rooster盃是國際滑冰總會（ISU）認可的賽事，今年已是第10屆。丁子涵參加的是少年女子A組（Advanced），共有33名參賽者。

她在20日的短曲項目中獲得45.09分，排在第一，曲目為電影「哈利波特」（Harry Potter）配樂剪輯；今晚的長曲項目，她演出日本動畫「貓的報恩」配樂剪輯，再度獲得全場最高的80.41分，順利奪得冠軍。

這兩項得分都刷新她自己在賽事中的最高分，因此合計125.5分也是個人最高紀錄。

比賽會場裡掛著中華民國國旗，與其他參賽國並列，頒獎時，會場也響起國旗歌。

丁子涵賽後接受中央社記者訪問時說，很高興在這次比賽中創下個人新高紀錄，節目藝術性也比以往好，只是還有些動作出現小失誤。

她最早學習的本是直排輪，教練覺得她滑得很好，鼓勵她嘗試滑冰，第一次上冰，就不像其他初學者那樣不斷跌倒，於是她從6歲半開始學習滑冰，目前每天練習3小時，週末兩天也各練約一小時。

為了晨練，丁子涵早上5時30分就要起床，她笑說，比賽時間若安排得太晚，眼睛都快閉上了。

她說，滑冰帶來最大的喜悅，就是比賽拿下第一名，或練習新跳躍時成功落冰，以及在技術或藝術表現上有所突破。

zoom in 台灣花式滑冰新星丁子涵（右）在法國Rooster盃少年女子組賽事奪冠，逐步累積國際賽事經驗。她在等待分數揭曉時與教練陳國文合影。中央社記者曾依璇巴黎攝 107年4月22日台灣花式滑冰新星丁子涵（右）在法國Rooster盃少年女子組賽事奪冠，逐步累積國際賽事經驗。她在等待分數揭曉時與教練陳國文合影。中央社記者曾依璇巴黎攝 107年4月22日

她曾為了兩周半跳（2A）練習一年，「在那一年時間，說真的，每天上冰都不知道什麼時候才會成功」，直到有一天突然成功落冰，她形容是越過了一個「小女孩的關卡」，現在2A已經是她的節目中最簡單的跳躍。

台灣花滑選手進軍大型國際賽事的不多，但丁子涵心懷大志。

她接下來的計畫，是練習兩組3周接3周的連跳，長期目標是出征世界花式滑冰錦標賽、大獎賽（Grand Prix）等主要賽事，「然後，終極目標是（2022年）北京（冬季）奧運」。

丁子涵憧憬著目前世界男子排名第一的日本花滑選手羽生結弦，尤其喜歡他的「希望與遺贈」（Hope and Legacy）節目，期許自己在花滑道路上以他為目標，也希望有天能親見本人。

丁子涵曾於2016年亞洲公開花式滑冰錦標賽中獲得少年小齡女子組（Basic）銅牌，去年在泰國海洋花滑公開挑戰賽（Sea Figure Skating Open Challenge）奪冠，未來也將持續累積國際賽事經驗。

與棒球、羽球、網球等運動項目比起來，台灣在花式滑冰的國際舞台上較少獲得關注，但教練陳國文認為，丁子涵一直在進步，絕對是非常值得期待的女單滑冰選手。（編輯：紀錦玲）1070422

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關鍵字： 丁子涵花式滑冰
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