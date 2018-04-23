景氣復甦 3月失業率創18年來同月最低

主計總處公布，3月失業率為3.66%，為18年以來同月最低。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳政偉台北23日電）主計總處公布，3月失業率為3.66%，為18年以來同月最低。主計總處分析，因景氣溫和復甦，失業持續改善，代表大環境因素的季調後失業率3.67%，也是90年2月來最低。



行政院主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，3月失業率為3.66%，較2月下降0.04個百分點，較去年同月也降0.12個百分點，為18年以來同月最低，上次低點是民國89年3月的2.83%。



潘寧馨說，經調整季節變動因素後的失業率3.67%，較2月下降0.03個百分點，為90年2月以來最低，上次低點是民國90年1月的3.56%。



如果看年輕族群及高學歷者，據主計總處資料，20至24歲者11.75%，較2月下降0.14個百分點，多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高。



25至29歲者失業率則降為6.4%，較2月下降0.06個百分點；而大學程度者以上程度者失業率4.55%，則月減0.07個百分點。



觀察勞動市場狀況，潘寧馨指出，目前就業人數上升，失業人數下降，就業狀況跟去年比較來得好，從3月失業率可看到，季節因素慢慢退去，整體失業率呈現下降趨勢。



潘寧馨表示，如果從調整季節變動因素後的大環境因素，從3月季調後也降2月下降0.03個百分點，可以看到景氣溫和復甦，就業情勢穩定，失業持續改善中。



另外，1至3月失業率平均為3.66%，較去年同期下降0.15個百分點。潘寧馨解釋，第1季失業率3.66%，是18年來同季最低，上次低點為89年第1季2.82%。（編輯：張良知）1070423



