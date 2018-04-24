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外資賣壓不止 台股再挫150點

發稿時間：2018/04/24 09:41

最新更新：2018/04/24 09:52

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台股24日因台幣趨貶、外資賣壓仍重，市場信心出現鬆動，指數開低走低跌逾150點。（中央社檔案照片）台股24日因台幣趨貶、外資賣壓仍重，市場信心出現鬆動，指數開低走低跌逾150點。（中央社檔案照片）

（中央社記者張良知台北24日電）台股在失守半年線和10700點後，因台幣趨貶、外資賣壓仍重，市場信心出現鬆動，指數開低走低跌逾150點，跌破年線10583點支撐。法人表示，外資持續賣超期現貨，保守以對。

美股道瓊工業指數下挫14.25點或0.06%，以24448.69點作收；科技股那斯達克指數跌17.52點或0.25%，收7128.60點。

台積電在外資連2天賣超逾11萬張後，今天跌勢略為趨緩，不過在台幣貶值、外資賣超下，鴻海、可成及聯發科等電子權值股跌勢加重，拖累指數跌破10600點整數關卡及年線10583點支撐，最低來到10541.28點。

法人指出，台股10800點以上形成上檔壓力，短線須觀察蘋概三雄是否止跌反彈，外資賣超何時減緩及美國大企業財報週的表現。（編輯：黃國倫）1070424

股匯雙跌 新台幣早盤重貶1角

（中央社台北24日電）台股今天賣壓仍重，指數開低走低跌逾150點，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.610元開盤，貶8.2分；9時30分來到29.628元，大貶1角。

截至9時38分，新台幣兌美元最高29.580元、最低29.639元。1070424

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