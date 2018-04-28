林百里預測AI遠景 10年後一週上班3天

圖為廣達董事長林百里。（中央社檔案照片）
（中央社記者江明晏台北28日電）針對AI時代，廣達董事長林百里預測，10年後，每週工作3天就夠了，人上班是為了駕馭AI，自動化管理是趨勢，未來很多工作都會被AI做完，看好AI市場比雲端大百倍、千倍。
廣達今天舉行30週年家庭日活動，林百里針對人工智慧（AI）發表許多看法，他預測，10年後的人每週工作只要3天就夠了，人上班是駕馭AI的，工人會變少。
他也以先前參觀台塑麥寮廠的經驗為例，發現一座發電廠只用6個有經驗的工程師，他並認為，自動化管理是趨勢，未來很多工作都會被AI做完，也看好AI市場將比雲端大百倍、千倍。
林百里表示，AI有很多的機會，清朝時期外國打進來，「我們還用義和團打拳」；美、蘇冷戰時期，有原子彈才是強國。不過，現在有AI才是強國，大國比AI，展現國家競爭力，也是一種策略的決勝點。
然而，未來AI時代人的角色何在？林百里認為，人還是位於機器人之上，「還可以把充電器拔掉」，但不能避免的是，也許很多工作會被機器取代，生產線會越來越少；他分享，廣達自己做機器手臂，發現機器取代一個人，成本只要兩年就能打平，好處是人工作量減少，可以轉去做該做的事，比方照顧小孩或陪父母，也可以旅遊休閒，如果很多人失業，衍生出來是社會的問題，要用社會科學解決。
台灣在IT時代是全球重要的供應鏈，在AI時代，台灣能否重複成功經驗？林百里坦言，「可能我們要加油了」，台灣應該思考如何創造新經濟，過去台灣只要把電腦做輕薄就好，但現在必須找到好定位。（編輯：郭萍英）1070428
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