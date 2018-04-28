/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 文在寅 金正恩 管中閔 孫安佐
> rss

林百里預測AI遠景 10年後一週上班3天

發稿時間：2018/04/28 19:47

最新更新：2018/04/28 20:04

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
zoom in 圖為廣達董事長林百里。（中央社檔案照片）圖為廣達董事長林百里。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北28日電）針對AI時代，廣達董事長林百里預測，10年後，每週工作3天就夠了，人上班是為了駕馭AI，自動化管理是趨勢，未來很多工作都會被AI做完，看好AI市場比雲端大百倍、千倍。

廣達今天舉行30週年家庭日活動，林百里針對人工智慧（AI）發表許多看法，他預測，10年後的人每週工作只要3天就夠了，人上班是駕馭AI的，工人會變少。

他也以先前參觀台塑麥寮廠的經驗為例，發現一座發電廠只用6個有經驗的工程師，他並認為，自動化管理是趨勢，未來很多工作都會被AI做完，也看好AI市場將比雲端大百倍、千倍。

林百里表示，AI有很多的機會，清朝時期外國打進來，「我們還用義和團打拳」；美、蘇冷戰時期，有原子彈才是強國。不過，現在有AI才是強國，大國比AI，展現國家競爭力，也是一種策略的決勝點。

然而，未來AI時代人的角色何在？林百里認為，人還是位於機器人之上，「還可以把充電器拔掉」，但不能避免的是，也許很多工作會被機器取代，生產線會越來越少；他分享，廣達自己做機器手臂，發現機器取代一個人，成本只要兩年就能打平，好處是人工作量減少，可以轉去做該做的事，比方照顧小孩或陪父母，也可以旅遊休閒，如果很多人失業，衍生出來是社會的問題，要用社會科學解決。

台灣在IT時代是全球重要的供應鏈，在AI時代，台灣能否重複成功經驗？林百里坦言，「可能我們要加油了」，台灣應該思考如何創造新經濟，過去台灣只要把電腦做輕薄就好，但現在必須找到好定位。（編輯：郭萍英）1070428

延伸閱讀》林百里瞄準AI夢 接班人要比他聰明

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： AI 林百里
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP